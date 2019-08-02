Три станции метро в Киеве открыли после пожара

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Крещатик", "Театральная" и "Университет" из-за возгорания электрощитовой.\r\nОб этом Українським Новинам сообщили на горячей линии метрополитена.\r\n"На "Крещатике" возгорание электрощитовой", - сказал сотрудник КП.\r\nПо его словам, поезда на красной линии курсируют от станции "Арсенальная" до "Лесной" и от станции "Вокзальная" до "Академгородка".\r\n(Новость дополнена информацией о возобновлении работы станций)\r\nПозже КП в микроблоге Twitter сообщило, что работа станций была возобновлена.\r\n"Движение поездов восстановлено, станции работают в обычном режиме", - сказано в нем.\r\nДругие детали не сообщаются.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 июля Киевский метрополитен закрывал станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.\r\nТакже 17 июля в Киеве закрывали станцию "Дворец Спорта" на вход и выход и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о минировании.\r\nРанее, 12 июля, в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали 5 станций метро из-за падения пассажира на рельсы, также на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек в марте.В январе на станции метро "Дворец Спорта" пьяный мужчина упал под поезд. Мужчина остался жив, однако о том, есть ли у мужчины какие-либо травмы, в сообщении не говорится.