Три станции метро в Киеве открыли после пожара

Коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Крещатик", "Театральная" и "Университет" из-за возгорания электрощитовой.

Об этом Українським Новинам сообщили на горячей линии метрополитена.

"На "Крещатике" возгорание электрощитовой", - сказал сотрудник КП.

По его словам, поезда на красной линии курсируют от станции "Арсенальная" до "Лесной" и от станции "Вокзальная" до "Академгородка".

(Новость дополнена информацией о возобновлении работы станций)

Позже КП в микроблоге Twitter сообщило, что работа станций была возобновлена.

"Движение поездов восстановлено, станции работают в обычном режиме", - сказано в нем.

Другие детали не сообщаются.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Киевский метрополитен закрывал станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.

Также 17 июля в Киеве закрывали станцию "Дворец Спорта" на вход и выход и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о минировании.

Ранее, 12 июля, в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали 5 станций метро из-за падения пассажира на рельсы, также на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек в марте.



В январе на станции метро "Дворец Спорта" пьяный мужчина упал под поезд. Мужчина остался жив, однако о том, есть ли у мужчины какие-либо травмы, в сообщении не говорится.