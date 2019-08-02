Три станції метро в Києві відкрили після пожежі

Комунальне підприємство "Київський метрополітен" закрив станцію "Хрещатик", "Театральна" і "Університет" через загоряння електрощитової.\r\nПро це Українським Новинам повідомили на гарячій лінії метрополітену.\r\n"На "Хрещатику" загоряння електрощитової", - сказав співробітник КП.\r\nЗа його словами, поїзди на червоній лінії курсують від станції "Арсенальна" до "Лісової" і від станції "Вокзальна" до "Академмістечка".\r\n(Новина доповнена інформацією про відновлення роботи станцій) \r\nПізніше КП в мікроблозі Twitter повідомило, що робота станцій була відновлена.\r\n"Рух поїздів відновлено, станції працюють в звичайному режимі", - сказано в повідомленні.\r\nІнші деталі не повідомляються.\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, 17 липня Київський метрополітен закривав станції "Тараса Шевченка", "Почайна", "Оболонь", "Мінська", "Героїв Дніпра" через падіння пасажира на рейки. Також 17 липня в Києві закривали станцію "Палац Спорту" на вхід і вихід та пересадку на станцію "Площа Льва Толстого" через анонімне повідомлення про мінування.\r\nРаніше, 12 липня, у Києві в годину пік на 1,5 години закривали 5 станцій метро через падіння пасажира на рейки. Також на станції метро "Лівобережна" на рейки впав чоловік в березні. У січні на станції метро "Палац Спорту" п'яний чоловік впав під поїзд. Чоловік лишився живий, про те, чи є у чоловіка будь-які травми, в повідомленні не говориться.