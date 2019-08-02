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02 серпня 2019, пʼятниця, 10:30 31
Фінанси 2019-08-02T11:45:02+03:00
Українські Новини
Банкіри розповіли, коли валюта подорожчає

Банкіри розповіли, коли валюта подорожчає

Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко /
Обмін валют. Фото: Сергій Нужненко / "Лівий Берег"

Банкіри прогнозують девальвацію гривні до 26-27 UAH/USD до кінця поточного року, а поточне зміцнення нацвалюти пов'язують з підвищеним попитом нерезидентів на ОВДП і високим урожаєм зернових.

Про це вони повідомили Українським Новинам.

"Підвищений попит нерезидентів на гривневі ОВДП – один із факторів, завдяки якому ми спостерігали зміцнення курсу. Гривня буде зміцнюватися до тих пір, поки продажі з боку нерезидентів створюють надлишкову пропозицію валюти на ринку. Але варто врахувати і сезонні фактори. Наприклад, експорт врожаю. Також варто відзначити, курс може «злетіти» швидше, ніж він до цього знижувався, як тільки інтерес нерезидентів до ОВДП почне скорочуватися", - повідомив Юрій Крохмаль, начальник відділу продажів казначейських продуктів ОТП Банку.

За його словами, традиційно, до кінця літа/початку осені на валютному ринку спостерігається сезонне збільшення попиту на валюту, і курс йде на підвищення.

"У цьому році додався фактор іноземних інвесторів, що активно купують гривневі ОВДП, через що очікуваний ріст курсу долара може затриматися до тих пір, поки на ринку присутня пропозиція валюти від нерезидентів. Зміна поточної ситуації варто очікувати після зниження продажів з боку нерезидентів та посилення сезонних факторів. Малоймовірно, що курс долара до кінця третього кварталу вийде за рамки 27,00", - підсумував банкір.

У свою чергу аналітики Ідея Банку також підтвердили, що основною причиною зміцнення гривні протягом останніх декількох тижнів є активна купівля нерезидентами ОВДП.

"На зміцнення гривні також впливають хороший урожай і ціна на продукцію металургів. За нашими прогнозами, в серпні-вересні курс буде перебувати в межах 24,50-25,50 гривень за долар. Подальше зміцнення гривні ставить під загрозу виконання бюджету країни. До кінця року ми очікуємо курс на рівні 26-27 гривень за долар", - прокоментували в Ідея Банку.

Як повідомляли Українські Новини, з початку поточного року курс гривні на міжбанку зміцнився на 8,37% з 27,72 UAH/USD до 25,40 UAH/USD.

Україні у другому півріччі 2019 року необхідно виплатити 67,3 млрд гривень, або 2,65 млрд доларів (за курсом Національного банку на 2 серпня) за зовнішніми боргами.

Монетарний комітет Національного банку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються в той час, як кредитні ризики збільшилися і продовжать рости.

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