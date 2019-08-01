У популярной блогерки в ходе стрима исчезло "лицо милой красавицы"

В то время, как в Украине стало популярным приложения для состаривания фото, фанаты популярной китайской блогерки, которую они считали молодой девушкой и называли "Ваше величество Сяо Билоу", случайно выяснили, что она не та, за кого себя выдавала.

Во время прямого эфира из-за технической неисправности с лица блогера "слетел" фильтр, который менял ее лицо. Сторонники увидели перед собой не юную гламурную девушку, а женщину средних лет, пишет "ВВС-Украина".

Только на популярной китайской платформе Douyu она имела более 100 000 подписчиков.

Издание Global Times пишет, что фанаты восхищались блогеркой и называли ее "милой богиней". Некоторые сторонники даже отправляли ей деньги - порой суммы пожертвований достигали 15 000 долларов.

По данным местных СМИ, инцидент произошел 25 июля, когда блогерка вела прямую трансляцию на онлайн-платформе Douyu совместно с еще одной девушкой.

Как пишет Global Times, зрители прекрасно понимали, что на ее лицо наложен фильтр, но понятия не имели, как сильно он меняет ее внешность.

Они просили ее показать лицо без фильтра, но женщина отказывалась это делать, пока ей не вышлют подарков на 100 000 юаней (около 12 000 долларов).

"В конце концов, я довольно неплохо выгляжу", - говорила она, намекая, что заслуживает хорошее вознаграждение.

Сторонники сразу же начали отправлять блогеру пожертвования. Самая большая из них, пишет Global Times, составила более 5000 долларов.

Однако в какой-то момент в трансляции произошел сбой и с лица блогера "слетел" фильтр - фанаты увидели ее истинное лицо.

Сама она осознала, что произошло, только после того, как подписчики, имевших доступ к ее VIP-комнате, начали от нее отписываться.

Немало комментаторов в китайских соцсетях пишут, что подписчики блогера были слишком доверчивыми и полностью заслуживали того, чтобы их обманули.

Пользователи еще одной китайской онлайн-платформы Weibo пишут, что женщина больше не появляется на сайте Douyu.

В соцсетях продолжаются бурные дискуссии относительно инцидента. Одни критикуют женщину за обман, другие настаивают, что мужчины сами виноваты в том, что отправляли деньги неизвестному человеку.

В Китае миллионы людей устраивают собственные прямые трансляции в соцсетях и используют фильтры, изменяющие внешность. Одни стримеры общаются с подписчиками, другие - просто снимают, как поют в караоке, или что-то едят.

Интересно, что несмотря на скандал вокруг блогера количество подписчиков ее профиля на Douyu даже выросла: сейчас их уже около 600 000.

Как сообщали Українські Новини, Instagram будет скрывать лайки, чтобы повысить самооценку пользователей.