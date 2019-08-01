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01 серпня 2019, четвер, 21:32 11
Технології 2019-08-01T22:15:02+03:00
Українські Новини
У популярної блогерки під час стріму зникло "обличчя милої красуні"

У популярної блогерки під час стріму зникло "обличчя милої красуні"

Китайська блогерка. Фото: DOUYU
Китайська блогерка. Фото: DOUYU

В той час, як в Україні став популярним застосунок для старіння фото, фанати популярної китайської блогерки, яку вони вважали молодою дівчиною і називали "Ваша величність Сяо Білуо", випадково з'ясували, що вона не та, за кого себе видавала.

Під час прямого ефіру через технічну несправність з обличчя блогерки "злетів" фільтр, який змінював її обличчя. Прихильники побачили перед собою не юну гламурну дівчину, а жінку середніх років, пише "ВВС-Україна".

Лише на популярній китайській платформі Douyu вона мала понад 100 тисяч підписників.

Видання Global Times пише, що фанати захоплювалися блогеркою і називали її "милою богинею". Деякі прихильники навіть відправляли їй гроші - часом суми пожертв сягали 15 тисяч доларів.

За даними місцевих ЗМІ, інцидент трапився 25 липня, коли блогерка вела пряму трансляцію на онлайн-платформі Douyu спільно зі ще однією дівчиною.

Як пише Global Times, глядачі чудово розуміли, що на її обличчя накладений фільтр, але уяви не мали, як сильно він змінює її зовнішність.

Вони просили її показати обличчя без фільтру, але жінка відмовлялася це робити, поки їй не вишлють подарунків на 100 тисяч юанів (близько 12 тисяч доларів).

"Зрештою, я доволі непогано виглядаю", - казала вона, натякаючи, що заслуговує на хорошу винагороду.

Прихильники одразу ж почали відправляти блогерці пожертви. Найбільша з них, пише Global Times, склала понад 5 тисяч доларів.

Проте в якийсь момент у трансляції стався збій і з обличчя блогерки "злетів" фільтр - фанати побачили її справжнє обличчя.

Сама вона усвідомила, що сталося, лише після того, як підписники, що мали доступ до її VIP-кімнати, почали від неї відписуватися.

Чимало коментаторів у китайських соцмережах пишуть, що підписники блогерки були занадто довірливими і повністю заслуговували на те, щоб їх обманули.

Користувачі ще однієї китайської онлайн-платформи Weibo пишуть, що жінка більше не з'являється на сайті Douyu.

У соцмережах тривають бурхливі дискусії щодо інциденту. Одні критикують жінку за обман, інші наполягають, що чоловіки самі винні в тому, що відправляли гроші невідомій людині.

У Китаї мільйони людей влаштовують власні прямі трансляції у соцмережах і використання фільтрів, що змінюють зовнішність, - не рідкість. Одні стрімери спілкуються з підписниками, інші - просто знімають, як співають в караоке, чи щось їдять.

Цікаво, що попри скандал навколо блогерки кількість підписників її профілю на Douyu навіть зросла: зараз їх вже близько 600 тисяч.

Як повідомляли Українські Новини, Instagram буде приховувати лайки,, щоб підвищити самооцінку користувачів.

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