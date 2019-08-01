В Европейской федерации журналистов осудили штурм радикальными националистами пресс-конференции в Киеве

30 июля около десятка мужчин, одетых в футболки с надписью "Традиция и порядок", ворвались в пресс-центр информационного агентства Укринформ в Киеве во время пресс-конференции кандидатов в депутаты. Европейская федерация журналистов (EFJ) присоединяется к своему члену Национальному союзу журналистов Украины (NUJU) в осуждении инцидента, сообщается на сайте EFJ.

Войдя в здание, группа взломала дверь в пресс-зал и повредила оборудование и мебель. Группа начала давить и избивать сотрудников Укринформа. Также они также забросали яйцами и облили водой независимого кандидата от города Покровск на востоке Украины - Андрея Аксенова. Они обвинили политика в симпатиях к Москве и сепаратизме. Другой кандидат, Сергей Коршуков из партии "Европейская солидарность", не подвергся нападению. В ходе пресс-конференции оба кандидата говорили о якобы имевших место фальсификациях на недавних парламентских выборах.

Пострадали два работника СМИ технического отдела "Укринформа" и руководитель пресс-центра. Один из них получил травму глаза и несколько ушибов. Весь инцидент транслировался в прямом эфире на Youtube-канале "Укринформа". Двое нападавших были доставлены в отдел полиции для допроса. Киевская милиция возбудила уголовное дело по инциденту. Организация "Традиция и порядок"классифицируется Human Rights Watch как "радикально - националистическая" и известна нападениями на украинских цыган, ЛГБТ и правозащитников.

Свою солидарность с коллегами из "Укринформа" выразил президент НСЖУ Сергей Томиленко. "Мы призываем правоохранителей провести профессиональное расследование, установить личности нападавших и предусмотреть суровое наказание за воспрепятствование журналистской деятельности и за избиение сотрудников СМИ", - требует он.

Европейский суд по правам человека выразил обеспокоенность в связи с этим насильственным нападением: "журналисты должны иметь право присутствовать на пресс-конференции в спокойной обстановке, без какого-либо вмешательства или угрозы насилия. Это нападение представляет собой вопиющее нарушение свободы выражения мнений и свободы печати",- заявляет Рикардо Гутьеррес, генеральный секретарь EFJ.

Как сообщалось, во время пресс-конференции в Укринформе 30 июля, на которой кандидаты в депутаты по округу №50 собрались рассказать о вероятной фальсификации на выборах, молодые в футболках с надписью "Традиция и порядок" облили водой и забросали яйцами самовыдвиженца Андрея Аксенова. Они выбили входную дверь в зал и повредили имущество агентства: сломали стоящую акустическую конференцсистему, вырвали 5 микрофонов, оборвали жалюзи, испачкали стены, стулья, центральный баннер.

Ранее сообщалось, что полиция почти сутки не может открыть дело по факту нападения на "Укринформ".

Погромщики "Укринформа" могут получить до 4 лет тюрьмы.