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01 августа 2019, четверг, 19:54 99
Политика 2019-08-01T19:54:43+03:00
Українські Новини
Боевики не пускают саперов для разминирования в Станице Луганской

Боевики не пускают саперов для разминирования в Станице Луганской

Боевики группировки "ЛНР" не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории. Об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской районной государственной администрации.


Сегодня Станично-Луганская РГА опубликовала видео, на котором наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят проводить работы на той стороне моста.

В пресс-службе райгосадминистрации в комментарии "НД" подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы.

"Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" — пояснили в РГА. Там отметили, что работы по реконструкции моста будут проводить украинские строители и за их безопасность должны отвечать украинские саперы.

В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГСЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы. Также сегодня на КПВВ "Станица Луганская" приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий. Он также намерен поднять вопрос доступа саперов на своем уровне, рассказали в пресс-службе райгосадминистрации.

Как сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.

На Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.

Ранее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.

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