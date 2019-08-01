Боевики не пускают саперов для разминирования в Станице Луганской

Боевики группировки "ЛНР" не пускают саперов Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины на другую сторону разрушенного моста в Станице Луганской для разминирования прилегающей территории. Об этом сообщают "Новости Донбасса", со ссылкой на пресс-службу Станично-Луганской районной государственной администрации.Сегодня Станично-Луганская РГА опубликовала видео, на котором наблюдатель ОБСЕ передал представителю украинской стороны СЦКК, что члены незаконных вооруженных формирований не позволят проводить работы на той стороне моста.\r\n\r\nВ пресс-службе райгосадминистрации в комментарии "НД" подчеркнули, что провести разминирование на другой стороне моста должны именно украинские саперы."Если даже со стороны боевиков так называемые саперы проведут работы, то кто будет нести ответственность, если что-то случится?" — пояснили в РГА. Там отметили, что работы по реконструкции моста будут проводить украинские строители и за их безопасность должны отвечать украинские саперы.В Станично-Луганской РГА добавили, что вопрос доступа саперов ГСЧС Украины на другую сторону будет поднят представителем Украины в Трехсторонней контактной группе Леонидом Кучмы. Также сегодня на КПВВ "Станица Луганская" приезжал губернатор Луганской области Виталий Комарницкий. Он также намерен поднять вопрос доступа саперов на своем уровне, рассказали в пресс-службе райгосадминистрации.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Трехсторонняя контактная группа (ТКГ, Украина - Россия - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) договорилась о начале разминирования прилегающей к мосту территории в Станице Луганской с 1 августа.\r\nНа Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.\r\nРанее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.