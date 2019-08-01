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01 августа 2019, четверг, 19:30 250
Судебная власть 2019-08-01T19:30:59+03:00
Українські Новини
ГБР вызвало на допрос экс-министра внутренних дел Могилева по делу об аннексии Крыма

ГБР вызвало на допрос экс-министра внутренних дел Могилева по делу об аннексии Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма.

Об этом Могилев написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма", - написал Могилев.

Он также сообщил, что в ГБР открыли уголовное производство. 

Могилев также подчеркнул, что считает преступлением не только действие, но и бездействие первых лиц Украины в период аннексии полуострова.

Как сообщали Українськi Новини, Россию обязали заплатить украинке за аннексию Крыма.

Также в ЕС утвердили продление санкций против России из-за аннексии Крыма

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