ГБР вызвало на допрос экс-министра внутренних дел Могилева по делу об аннексии Крыма

Государственное бюро расследований (ГБР) вызвало на допрос бывшего министра внутренних дел Анатолия Могилева по делу об аннексии Крыма.\r\nОб этом Могилев написал на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Информирую. В понедельник пригласили в ГБР дать показания по моему заявлению по делу аннексии Крыма", - написал Могилев.\r\nОн также сообщил, что в ГБР открыли уголовное производство. \r\nМогилев также подчеркнул, что считает преступлением не только действие, но и бездействие первых лиц Украины в период аннексии полуострова.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Россию обязали заплатить украинке за аннексию Крыма.\r\nТакже в ЕС утвердили продление санкций против России из-за аннексии Крыма