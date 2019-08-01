Волкер рассказал, что не видит у России планов освободить украинских моряков

Спецпредставитель Госдепа США по делам Украины Курт Волкер заявил, что Россия не подавала никаких признаков того, что планирует освободить захваченных украинских моряков. Об этом он заявил в интервью "Тижню".

"Очень жаль, но Россия не подавала никаких признаков того, что она планирует освободить моряков, которых она атаковала и захватила в международных водах. Все это абсолютно незаконно, и международный суд принял соответствующее решение против РФ. Однако украинцев продолжают удерживать. И обращаются с ними без всякого уважения, как это должно быть с военными другой страны. Их судят в российском гражданском уголовном суде, что абсолютно неприемлемо", — сказал он.

По словам Волкера, Москва снова затягивает судебный процесс, чтобы удерживать их и дальше.

"Сначала рассмотрение должно было начаться в апреле, затем был июль, а теперь уже октябрь. Это недопустимо. И это действительно потеряна возможность для России, так как можно было нарастить динамику в вопросе обмена пленными и установления мира. Они не воспользовались этим шансом, зато и дальше относятся к морякам как к заложникам", — сказал спецпредставитель.

Как сообщали Українські Новини, суд в России продлил арест 24 украинских пленных моряков.

Ранее ключевым вопросом разговора Зеленского и Путина было освобождение пленных военных моряков.