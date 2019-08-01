В Киеве открыли станцию "Театральная" после проверки сообщения о минировании

Сегодня, 1 августа, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Театральная" из-за сообщения о минировании.\r\nОб этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.\r\n"Внимание! Станция "Театральная" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.\r\nПроводится проверка.\r\n(новость дополнена подробностями)\r\nКак говорится в сообщении КП, станцию "Театральная" и пересадку открыто на вход и выход.\r\nПроверка закончена, взрывоопасных предметов не обнаружено.\r\nЛожное сообщение о минировании поступило около 12:30.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 июля Киевский метрополитен закрывал станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы. Также 17 июля в Киеве закрывали станцию "Дворец Спорта" на вход и выход и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о минировании.\r\nРанее, 12 июля, в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали 5 станций метро из-за падения пассажира на рельсы, также на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек в марте.В январе на станции метро "Дворец Спорта" пьяный мужчина упал под поезд. Мужчина остался жив, однако о том, есть ли у мужчины какие-либо травмы, в сообщении не говорится.