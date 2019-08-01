В Киеве открыли станцию "Театральная" после проверки сообщения о минировании

Сегодня, 1 августа, коммунальное предприятие "Киевский метрополитен" закрыло станцию "Театральная" из-за сообщения о минировании.

Об этом говорится в сообщении КП, передают Українськi Новини.

"Внимание! Станция "Театральная" + пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сказано в нем.

Проводится проверка.

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Как говорится в сообщении КП, станцию "Театральная" и пересадку открыто на вход и выход.

Проверка закончена, взрывоопасных предметов не обнаружено.

Ложное сообщение о минировании поступило около 12:30.

Как сообщали Українськi Новини, 17 июля Киевский метрополитен закрывал станции "Тараса Шевченко", "Почайна", "Оболонь", "Минская", "Героев Днепра" из-за падения пассажира на рельсы.



Также 17 июля в Киеве закрывали станцию "Дворец Спорта" на вход и выход и пересадку на станцию "Площадь Льва Толстого" из-за анонимного сообщения о минировании.

Ранее, 12 июля, в Киеве в час пик на 1,5 часа закрывали 5 станций метро из-за падения пассажира на рельсы, также на станции метро "Левобережная" на рельсы упал человек в марте.



В январе на станции метро "Дворец Спорта" пьяный мужчина упал под поезд. Мужчина остался жив, однако о том, есть ли у мужчины какие-либо травмы, в сообщении не говорится.



