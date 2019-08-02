Куда пойти и что посмотреть в конце этого лета: самые ожидаемые фильмы уходящего сезона

Начало лета выдалось достаточно насыщенным на кинопремьеры. Для того, чтобы правильно встретить конец летнего киносезона, не пропустить громкие премьеры, и просто быть в курсе о том, чем занять себя на выходные, Українські Новини собрали подборку ожидаемых кинолент.

"Форсаж: Хоббс и Шоу"

Страна, год: США, 2019

Жанр: приключения, экшн

Премьера в Украине: 01.08.2019

Сюжет происходит спустя два года после событий "Форсаж 8" и сконцентрирован на персонажах Люке Хоббсе и Деккарде Шоу в исполнении Дуэйна Джонсона и Джейсона Стейтема соответственно.

"Паразиты"

Страна, год: Южная Корея, 2019

Жанр: Комедия, триллер, драма

Премьера в Украине: 01.08.2019

Южнокорейский комедийно-драматический фильм режиссера Пон Чжун Хо, который уже успел получить награду золотой пальмовой ветви на Канском кинофестивале. В сюжете которого рассказывается о семье Ки Тэке, которая живет в полуподвале и перебивается мизерными заработками, собирая упаковки для пиццы. Ситуация меняется, когда старший сын Ки Ву, благодаря рекомендации друга, фальшивому диплому и природному обаянию, получает работу репетитора английского языка дочери бизнесмена Пака. Оказавшись в роскошном доме, парень находит весьма нетривиальный способ решить проблемы своих родных.

"Однажды в Голливуде"

Страна, год: США, 2019

Жанр: Драма, триллер, криминал

Премьера в Украине: 08.08.2019

Комедийная драма "Однажды в Голливуде" – это первая работа Квентина Тарантино с тех пор, как он прекратил сотрудничество с Харви Вайнштейном. События фильма происходят на фоне резонансного убийства, произошедшего в Голливуде в ночь на 9 августа 1969, когда пять человек, среди которых известные актеры, были жестоко убиты. Премьера ленты состоится ровно через 50 лет после тех событий. По словам Тарантино, он посвятил работе над этим проектом пять лет. Сыграть в своей ленте он традиционно пригласил актеров первой величины – Марго Робби, Леонардо ДиКаприо и Брэда Питта

"Страшные истории для рассказа в темноте"

Страна, год: США, 2019

Жанр: Ужасы

Премьера в Украине: 08.08.2019

Фильм от широкоизвестного мастера пощекотать нервы Гильермо Дель Торо, который расскажет о группе подростков из маленького городка, которые находят в заброшенном доме загадочную книгу. Красными чернилами в ней записаны ужасные истории, которые начинают происходит в реальности. Каждому, чьеимя попадает в книгу, грозит большая опасность. Теперь всем им грозит большая опасность и столкновение со своими самыми большими страхами.

"Дора и затеряный город"

Страна: США

Жанр: приключения, семейный

Премьера в Украине: 15.08.2019

В основу фильма лег детский мультипликационный сериал "Даша-путешественница" (2000-2015), в котором маленькая девочка отправлялась в увлекательные путешествия, чтобы помочь своим маленьким зрителям познать мир.

"Синяя бездна 2"

Страна: Великобритания

Жанр: приключения, драма, ужасы

Премьера в Украине: 15.08.2019

Триллер "Синяя бездна 2" – это сиквел одноименного фильма ужасов, вышедшего в 2016 году. В отличие от первой части, снятой в копродукции Великобритании, Доминиканы и США, на этот раз производством занимались только кинематографисты из Великобритании. События фильма разворачиваются в Бразилии. Каникулы – не время скучать, поэтому четыре подруги решили провести их максимально интересно. Они отправились на побережье, с которого легко добраться до старинного затопленного города. Чтобы осмотреть руины, девушкам придется погрузиться на солидную глубину.

"Angry Birds в кино – 2"

Страна: США, Финляндия

Жанр: комедия, приключения, семейный

Премьера в Украине: 15.08.2019

В сюжете фильме лежит история о том, как птицы узнали о существовании голодных зеленых свиней, после чего началась священная война, которая длилась многие годы. Однако теперь на горизонте появился новый враг — Зета, обитательница третьего, замерзшего острова. Она считает, что все должны почувствовать на себе силу холода, и начинает атаку на дальних родственников, обитающих в теплых краях. Теперь птицы и свиньи должны объединиться, чтобы остановить заморозки.

"Падение ангела"

Страна: США

Жанр: боевик, триллер

Премьера в Украине: 22.08.2019

После событий в Лондоне агент секретной службы Майк Баннинг оказывается главным подозреваемым в покушении на президента. Преследуемый собственным агентством и ФБР, он пытается очистить своеимя и раскрыть реальную террористическую угрозу, которая нацелена на самолет президента Борт № 1.

Напомним, что недавно в Киеве прошла неделя Швейцарского кино.

Вспомним то, как Украинский фильм получил награду в Карловых варах.