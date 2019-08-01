НБУ разработал правила использования QR-кода для платежей

Национальный банк одновременно с введения международного номера банковского счета IBAN разработал проект правил использования QR-кода для осуществления перевода средств.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода, который будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмена платежными реквизитами.

Использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для: оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных (С2В и С2G); осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица (С2С).

QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении).

QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона.

Национальный банк разослал проект правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает от них комментарии и предложения до 15 августа 2019 года.

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