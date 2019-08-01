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01 августа 2019, четверг, 09:13 61
Финансы 2019-08-01T10:45:01+03:00
Українські Новини
НБУ разработал правила использования QR-кода для платежей

НБУ разработал правила использования QR-кода для платежей

Национальный банк одновременно с введения международного номера банковского счета IBAN разработал проект правил использования QR-кода для осуществления перевода средств.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передают Українські Новини.

Правилами определяются единые принципы использования QR-кода участниками безналичных расчетов для осуществления перевода средств и требования к реквизитам QR-кода, который будет способствовать удобству безналичных расчетов, упрощению оплаты счетов и обмена платежными реквизитами.

Использование QR-кода обеспечит возможность удобного заполнения платежных реквизитов клиентами банков для: оплаты товаров и услуг, в том числе коммунальных (С2В и С2G); осуществления перевода средств со своего счета на счет другого физического лица (С2С).

QR-код может как формироваться средствами мобильного приложения, интернет-банкинга, системы "клиент-банк", так и быть распечатанным на бумаге (например, на инвойсе или платежном поручении).

QR-код сегодня применяется для решения подобных задач во многих странах Европейского Союза, где клиенты банков имеют возможность оплаты товаров и услуг с помощью QR-кода в одно касание, используя мобильное приложение смартфона.

Национальный банк разослал проект правил банкам и небанковским учреждениям для ознакомления и ожидает от них комментарии и предложения до 15 августа 2019 года.

Как сообщали Українські Новини, Министр финансов Оксана Маркарова раскритиковала Национальный банк Украины за то, что он не прилагает усилия для сдерживания укрепления курса гривны. Об этом она написала в комментарии под постом на Facebook нового члена наблюдательного совета ПриватБанка Романа Сульжика.

Монетарный комитет Национального банка констатирует, что угрозы для макрофинансовой стабильности страны сохраняются в то время, как кредитные риски увеличились и продолжат расти.

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