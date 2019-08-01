НБУ розробив правила використання QR-коду для платежів

Національний банк одночасно із введення міжнародного номера банківського рахунку IBAN розробив проект правил використання QR-коду для здійснення переказу коштів.

Про це йдеться в повідомленні НБУ, передають Українські Новини.

Правилами визначаються єдині принципи використання QR-коду учасниками безготівкових розрахунків для здійснення переказу коштів та вимоги до реквізитів QR-коду, який буде сприяти зручності безготівкових розрахунків, спрощення оплати рахунків та обміну платіжними реквізитами.

Використання QR-коду забезпечить можливість зручного заповнення платіжних реквізитів клієнтами банків для: оплати товарів і послуг, у тому числі комунальних (С2В і С2G); здійснення переказу коштів зі свого рахунку на рахунок іншої фізичної особи (С2С).

QR-код, що може формуватися засобами мобільного додатку, інтернет-банкінгу, системи "клієнт-банк", так і бути роздрукованими на папері (наприклад, на інвойсі або платіжному дорученні).

QR-код сьогодні застосовується для вирішення подібних задач у багатьох країнах Європейського Союзу, де клієнти банків мають можливість оплати товарів і послуг за допомогою QR-коду в один дотик, використовуючи мобільний додаток смартфона.

Національний банк розіслав проект правил банкам і небанківським установам для ознайомлення і чекає від них коментарі та пропозиції до 15 серпня 2019 року.

Як повідомляли Українські Новини, Міністр фінансів Оксана Маркарова розкритикувала Національний банк України за те, що він не докладає зусиль для стримування зміцнення курсу гривні. Про це вона написала у коментарі під постом на Facebook нового члена наглядової ради Приватбанку Романа Сульжика.

Монетарний комітет Національного банку констатує, що загрози для макрофінансової стабільності країни зберігаються в той час, як кредитні ризики збільшилися і продовжать рости.