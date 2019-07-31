Обстрелы боевиков повредили водопровод в Луганской области: 3 тысячи человек остались без воды

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.\r\n\r\n"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствии обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тыс. 312 абонентов", - говорится в сообщении.\r\nКак сообщается, при выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.\r\nНа месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, ранее город в Николаевской области остался без воды.\r\nТакже "Воде Донбасса" ограничили электричество, часть Донецкой области осталась без водоснабжения.