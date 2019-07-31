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31 июля 2019, среда, 21:02 28
Политика 2019-07-31T21:02:42+03:00
Українські Новини
Обстрелы боевиков повредили водопровод в Луганской области: 3 тысячи человек остались без воды

Обстрелы боевиков повредили водопровод в Луганской области: 3 тысячи человек остались без воды

Полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда. Фото: lg.npu.gov.ua
Полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда. Фото: lg.npu.gov.ua

В Луганской области в результате обстрела со стороны боевиков поврежден водопровод. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции Луганской области.

"Сегодня в Попаснянский отдел полиции поступило сообщение 38-летней местной жительницы о том, что в районе улицы Ким, вероятно вследствии обстрела был поврежден водопровод. Без водоснабжения остались 3 тыс. 312 абонентов", - говорится в сообщении.

Как сообщается, при выезде на место происшествия полицейские обнаружили яму, которая по признакам похожа на воронку от взрыва снаряда.

На месте происшествия работают сотрудники следственно-оперативной группы Попаснянского отдела полиции. По завершении осмотра ремонтные бригады приступят к работам по восстановлению водоснабжения.

Как сообщали Українські Новини, ранее город в Николаевской области остался без воды.

Также "Воде Донбасса" ограничили электричество, часть Донецкой области осталась без водоснабжения.

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