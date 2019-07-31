Действия Трубы превращают ГБР в карательный орган. Это надо прекращать, - Коренная

Секретарь РГК при Госбюро расследований Надежда Коренная считает, что власть должна принять решение о смене директора ГБР Романа Трубы из-за множества, злоупотреблений и узурпации власти с его стороны.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"По моему мнению, в действиях Романа Трубы есть признаки злоупотреблений. Для того, чтобы уволить директора Бюро, нужна политическая воля. Следовательно, до тех пор, пока президент, Верховная Рада и Кабинет Министров не примут совместное решение о смене директора ГБР, ситуация будет неумолимо ухудшаться. Насколько я знаю, о злоупотреблениях властью говорят и общественники. Как известно, при ГБР функционирует Общественный совет контроля. Вопреки всем попыткам Трубы приуменьшить его значимость, Совет работает. Мы получаем достаточное количество обращений и жалоб по поводу того, что директор ГБР совместно с приближенным ему руководителю Патронатной службы Удовиченко фактически взяли дпод свой контроль то, что по закону контролировать нельзя. Другими словами, они вмешиваются в следствие и другие аспекты работы органа, пытаются на них влиять. Мое мнение – это нужно прекращать. Если позволить Трубе дальше вести себя таким образом, ГБР из органа с репутацией образцового превратится в карательный орган, выполняющий политические заказы сильных мира сего”, - высказала свое мнение Коренная.

По ее мнению, в действиях Трубы – явные признаки узурпации власти.

Коренная также подчеркнула, что возбужденное на днях дело против Богдана Чобитка - бывшего начальника управления внутреннего контроля ГБР – ни что иное, как месть Трубы за то, что он вскрыл факты нарушения антикоррупционного законодательства и злоупотреблений властью.

"На мой взгляд, это месть Трубы за то, что Чобиток пытался законным путем прекратить коррупционные действия со стороны Удовиченко и директора ГБР. Поэтому, это реальная месть", - подчеркнула Коренная.

Как сообщали Українські Новини, председатель ОО "УОПД: Демократия через право" Ростислав Попович считает, что своими действиями и бездействием директор Госбюро расследований Роман Труба узурпирует власть.

Эксперт Леменов считает, что корень проблем Совета общественного контроля при ГБР лежит в 2017 году, когда директор Госбюро должен был прислушаться к общественности, но поступил иначе.