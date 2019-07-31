Дії Труби перетворюють ДБР в каральний орган. Це треба припиняти, - Корінна

Секретар РГК при Держбюро розслідувань Надія Корінна вважає, що влада має прийняти рішення про зміну директора ДБР Романа Труби через безліч зловживань і узурпації влади з його боку.

Про це вона сказала Українським Новинам.

"На мою думку, в діях Романа Труби є ознаки зловживань. Для того, щоб звільнити директора Бюро, потрібна політична воля. Отже, до тих пір, поки президент, Верховна Рада і Кабінет Міністрів не ухвалять спільне рішення про зміну директора ДБР, ситуація буде невблаганно погіршуватися. Наскільки я знаю, про зловживання владою говорять і громадські діячі. Як відомо, при ДБР функціонує Громадська рада контролю. Всупереч всім спробам Труби применшити його значимість, Рада працює. Ми отримуємо достатню кількість звернень і скарг з приводу того, що директор ДБР спільно з наближеним йому керівнику Патронатної служби Удовиченком фактично взяли дпод свій контроль те, що за законом не можна контролювати. Іншими словами, вони втручаються у слідство та інші аспекти роботи органу, намагається на них впливати. Моя думка – це потрібно припиняти. Якщо дозволити Трубі далі вести себе таким чином, ДБР з органу з репутацією зразкового перетвориться в каральний орган, який виконує політичні замовлення сильних світу цього", - висловила свою думку Корінна.

На її думку, в діях Труби – явні ознаки узурпації влади.

Корінна також підкреслила, що порушена днями справа проти Богдана Чобітка - колишнього начальника управління внутрішнього контролю ДБР – ні що інше, як помста Труби за те, що він розкрив факти порушення антикорупційного законодавства та зловживань владою.

"На мій погляд, це помста Труби за те, що Чобіток намагався законним шляхом припинити корупційні дії з боку Удовиченка та директора ДБР. Тому, це реальна помста", - наголосила Корінна.

Як повідомляли Українські Новини, голова ГО "УОПД: Демократія через право" Ростислав Попович вважає, що своїми діями та бездіяльністю директор Держбюро розслідувань Роман Труба узурпує владу.

Експерт Леменов вважає, що корінь проблем Ради громадського контролю при ДБР лежить в 2017 році, коли директор Держбюро мав прислухатися до громадськості, але вчинив інакше.