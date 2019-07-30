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30 июля 2019, вторник, 12:18 368
Шоу-бизнес 2019-07-30T13:45:02+03:00
Українські Новини
Сборы "Однажды в Голливуде" стали рекордными для Тарантино за первый уик-энд

Сборы "Однажды в Голливуде" стали рекордными для Тарантино за первый уик-энд

Кадр из фильма
Кадр из фильма "Однажды в Голливуде". Фото: Sony

Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд собрал 40,3 миллиона долларов. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что это лучший старт за всю карьеру Тарантино. Ранее лидером по сборам из созданных Тарантино кинокартин в первый уик-энд был фильм "Бесславные ублюдки", собравший 38 миллионов долларов, затем шел "Джанго освобожденный" с 30 миллионами долларов.

Лидером кассовых сборов по‑прежнему остается "Король Лев": за выходные второй недели проката он собрал $75,5 миллиона.

В Украине триллер "Однажды в Голливуде" выйдет в прокате с 15 августа.

Ранее Українські Новини рассказали о кинопремьерах, которые не стоит пропускать. В этот список вошел фильм "Однажды в Голливуде".

Также в марте этого года был опубликован первый постер к фильму "Однажды в Голливуде".

В 2018 году Тарантино впервые за свои 55 лет женился на 35-летней певице Даниэлле Пик. Познакомилась пара в 2009 году, но отношения завязались спустя семь лет в 2016 году. Режиссер "Криминального чтива" и израильская певица обручились в 2017 году.

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