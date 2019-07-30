Сборы "Однажды в Голливуде" стали рекордными для Тарантино за первый уик-энд

Новый фильм Квентина Тарантино "Однажды в Голливуде" за первый уик-энд собрал 40,3 миллиона долларов. Об этом сообщает Deadline.

Отмечается, что это лучший старт за всю карьеру Тарантино. Ранее лидером по сборам из созданных Тарантино кинокартин в первый уик-энд был фильм "Бесславные ублюдки", собравший 38 миллионов долларов, затем шел "Джанго освобожденный" с 30 миллионами долларов.



Лидером кассовых сборов по‑прежнему остается "Король Лев": за выходные второй недели проката он собрал $75,5 миллиона.



В Украине триллер "Однажды в Голливуде" выйдет в прокате с 15 августа.



Ранее Українські Новини рассказали о кинопремьерах, которые не стоит пропускать. В этот список вошел фильм "Однажды в Голливуде".



Также в марте этого года был опубликован первый постер к фильму "Однажды в Голливуде".



В 2018 году Тарантино впервые за свои 55 лет женился на 35-летней певице Даниэлле Пик. Познакомилась пара в 2009 году, но отношения завязались спустя семь лет в 2016 году. Режиссер "Криминального чтива" и израильская певица обручились в 2017 году.



