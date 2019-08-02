Найочікуваніші серіали серпня 2019 - чого варто очікувати від кінця літа

Поки Тарантіно зі своєю новою стрічкою б'є особисті рекорди за касовими зборами, Українські Новини зібрали добірку найбільш очікуваних серіалів, на кінець цього літа.

"Беверлі Хіллз 90210"

Повернення легендарного проекту "Беверлі-Хіллз", прем'єра якого запланована на 7 серпня. В центрі уваги виявиться все та ж добре відома тематика життя підлітків та дорослих. Кожен персонаж стоїть перед неймовірними відкриттями і змінами у своєму житті. Хто б міг подумати, що нова частина знаменитого серіалу запропонує абсолютно несподіваний розвиток подій: головні ролі виконають актори, які будуть представляти не якихось вигаданих персонажів, а самих себе. Щоправда, ситуації, в які вони потраплять, важко перевірити на достовірність, тому, швидше за все, сюжетна складова буде представляти собою суміш реальних подій та авторської фантазії.

"Мисливець за розумом"

Довгоочікуване продовження кримінальної драми "Мисливець за розумом" вийде на Netflix вже 16 серпня. Сюжет продовження буде побудований навколо серії з 28 вбивств в Атланті, що тривали з 1979 по 1981 рік. Також у другому сезоні нам розкажуть про серійних вбивць Чарльза Мэнсоне і Девіді Берковице, відомого на прізвисько "Син Сема". Іншими словами, продовження обіцяє бути нічим не гірше першого сезону, настільки високого оціненого у свій час глядачами, і критиками.

"Карнівал Роу"

"Карнівал Роу" розповідає про міфічних істот, які залишили рідну батьківщину яка страждає від війни і осіли в місті, де люди не особливо раді іммігрантам. У центрі сюжету — розслідування серії таємничих вбивств, які можуть похитнути і без того тендітне перемир'я. У головних ролях виступлять такі відомі актори як, Орландо Блум і Кара Делевінь. Прем'єра на екранах запланована на 30 серпня.

"Праведні Джемстоуни"

Серіал від широко відомого телеканалу HBO, який подарував нам такі відомі картини як "Гра Престолів", або нещодавно гучний "Чорнобиль". Джессі, Кевін та Илая Джемстоуни — представники трьох поколінь однієї родини. Вони відомі завдяки своїм телевізійними релігійним шоу-проповідям, які сімейка використовує для вельми приземлених цілей і не дуже чистих справ. Прем'єра запланована на 18 серпня.

Нагадаємо, раніше Кінематографічна всесвіт "Марвел" представила календар випуску нових фільмів і серіалів.

В той же час BBC Culture склала рейтинг серіалів пішов липня.