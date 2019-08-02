підписатися на розсилку
25.1 25.55
27.6 28.25
˟
02 серпня 2019, пʼятниця, 08:31 13
Афіша 2019-08-02T08:31:02+03:00
Українські Новини
Найочікуваніші серіали серпня 2019 - чого варто очікувати від кінця літа

Найочікуваніші серіали серпня 2019 - чого варто очікувати від кінця літа

Кадр серіалу
Кадр серіалу "Беверлі Хілс". Скріншот youtube/BH90210

Поки Тарантіно зі своєю новою стрічкою б'є особисті рекорди за касовими зборами, Українські Новини зібрали добірку найбільш очікуваних серіалів, на кінець цього літа.

"Беверлі Хіллз 90210"

Повернення легендарного проекту "Беверлі-Хіллз", прем'єра якого запланована на 7 серпня. В центрі уваги виявиться все та ж добре відома тематика життя підлітків та дорослих. Кожен персонаж стоїть перед неймовірними відкриттями і змінами у своєму житті. Хто б міг подумати, що нова частина знаменитого серіалу запропонує абсолютно несподіваний розвиток подій: головні ролі виконають актори, які будуть представляти не якихось вигаданих персонажів, а самих себе. Щоправда, ситуації, в які вони потраплять, важко перевірити на достовірність, тому, швидше за все, сюжетна складова буде представляти собою суміш реальних подій та авторської фантазії.

"Мисливець за розумом"

Довгоочікуване продовження кримінальної драми "Мисливець за розумом" вийде на Netflix вже 16 серпня. Сюжет продовження буде побудований навколо серії з 28 вбивств в Атланті, що тривали з 1979 по 1981 рік. Також у другому сезоні нам розкажуть про серійних вбивць Чарльза Мэнсоне і Девіді Берковице, відомого на прізвисько "Син Сема". Іншими словами, продовження обіцяє бути нічим не гірше першого сезону, настільки високого оціненого у свій час глядачами, і критиками.

"Карнівал Роу"

"Карнівал Роу" розповідає про міфічних істот, які залишили рідну батьківщину яка страждає від війни і осіли в місті, де люди не особливо раді іммігрантам. У центрі сюжету — розслідування серії таємничих вбивств, які можуть похитнути і без того тендітне перемир'я. У головних ролях виступлять такі відомі актори як, Орландо Блум і Кара Делевінь. Прем'єра на екранах запланована на 30 серпня.

"Праведні Джемстоуни"

Серіал від широко відомого телеканалу HBO, який подарував нам такі відомі картини як "Гра Престолів", або нещодавно гучний "Чорнобиль". Джессі, Кевін та Илая Джемстоуни — представники трьох поколінь однієї родини. Вони відомі завдяки своїм телевізійними релігійним шоу-проповідям, які сімейка використовує для вельми приземлених цілей і не дуже чистих справ. Прем'єра запланована на 18 серпня.

Нагадаємо, раніше Кінематографічна всесвіт "Марвел" представила календар випуску нових фільмів і серіалів.

В той же час BBC Culture склала рейтинг серіалів пішов липня.
Архів
Новини
Держбюджет зведено з дефіцитом 8,5 млрд в червні через падіння дохідної частини 09:22
Сріблясті хмари. Скріншот відео .youtube.com/Фотони світла Time-Lapse
У серпні в нічному небі можна спостерігати унікальні сріблясті хмари: де і коли 09:06
Україні до кінця року треба виплатити $2,7 млрд за зовнішніми боргами 09:05
Український діджей Олександр Лісогор, відомий під псевдонімом Mixmixmaster Gabber. Фото: Уніан
У Києві на мотоциклі розбився діджей Gabber 08:45
США офіційно виходять з ядерного договору з Росією 08:43
більше новин
Всі доходи від використання транспортної інфраструктури принесли українському бюджету менше, ніж вивели преміями Коболєв і компанія 07:30
ДБР завело на Порошенка і Гонтареву нову справу, по якій можуть конфіскувати їх майно, - Портнов 09:55
Андрій Богдан
Богдан потролив Кличка у Фейсбуці після публікації своєї дивної заяви про відставку 23:01
Аеропорт Ярославського оголосив про відкриття прямих регулярних перельотів Харків-Прага 15:15
Один із керівників Нацполіції мститься журналісту за розслідування статків його родини, - ЗМІ 14:51
більше новин
Українці зможуть заощадити до 40% на тепло і воду: як боротися із завищеними цінами в платіжках 08:00
Віталій Кличко і Рудольф Джуліані. Фото: Віталій Кличко/Facebook
Кличко полетів до адвоката Трампа скаржитися на Зеленського 11:20
Екс-медіаменеджер Пінчука Бородянський може стати главою мега-міністерства з інформполітики і кличе ЗМІ на зустріч 20:36
Номер Юраша в готелі Трускавця. Фото:
Наймолодший депутат Ради в історії України Юраш показав свій номер в готелі Трускавця 09:47
Кличко вимагає від НАБУ перевірити звинувачення Богдана 10:05
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok