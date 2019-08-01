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  • В действиях Трубы есть признаки непрофессионализма, но власть может дать ему время на устранение проблем в ГБР, - Решметдилова
01 августа 2019, четверг, 11:00 98
Политика 2019-08-01T13:00:03+03:00
Українські Новини
В действиях Трубы есть признаки непрофессионализма, но власть может дать ему время на устранение проблем в ГБР

В действиях Трубы есть признаки непрофессионализма, но власть может дать ему время на устранение проблем в ГБР, - Решметдилова

Роман Труба. Фото:
Роман Труба. Фото: "Зеркало недели"

Политический аналитик и политолог, кандидат философских наук Александра Решметдилова считает, что в действиях директора Госбюро расследований Романа Трубы есть признаки узурпации власти и непрофессионализма.

Об этом она сказала Українським Новинам.

"Существуют обвинения в адрес Трубы в узурпации власти от представителей этого же органа других уровней, но для того, чтобы утверждать это, то, на мой взгляд, нужно владеть большим объемом информации. Я видела мнения, что Труба хочет в ручном режиме и единолично управлять всеми процессами. Хотелось бы, чтобы этот орган был более самостоятельным, чтобы на него не было дополнительного давления. Поэтому, я не могу прямо сказать - существует узурпация власти или нет, можно ли Трубе забрасывать непрофессионализм... Но признаки этих моментов я вижу", - сказала Решметдилова.

По ее мнению, очень много тревожных маркеров в связи с действиями Трубы, но власть может дать ему время на их устранение.

"Тревожных маркеров много и я соглашаюсь с этим. Я думаю, что нужно дать время от 3 месяцев до полгода для того, чтобы все внутренние страсти в ГБР могли улечься. Если директор ГБР Труба захочет их устранять, то он может это сделать. Власть может предоставить ему этот люфт в полгода. Но я полностью соглашаюсь, что есть тревожные основания. Принцип коллегиальности, много вопросов внутренней кухни и так далее", - подчеркнула Решметдилова.

Как сообщали Українські Новини, у Зеленского прокомментировали вероятное увольнение директора ГБР. В суде заявили, что люстрационную проверку директора Госбюро расследований Трубы не проводили

Тем временем сам Труба не собирается в отставку в ближайшие 3,5 года.

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