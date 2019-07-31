В общежитии Ирпенского экономического колледжа произошел пожар

31 июля в 8:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о задымлении в комнате общежития по адресу: город Ирпень, улица Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.\r\nК месту вызова были направлены дежурные караулы 36-ДПРЧ города Ирпень, 35-ДПРЧ города Буча, 53-ДПРЧ поселка Гостомель.\r\nПо прибытию спасателями установлено, что возгорание возникло на 4-м этаже в жилой комнате общежития.\r\nПожар локализован в 08:45 и полностью ликвидирован в 08:50.\r\nВ результате пожара частично уничтожена облицовка стены, вещи домашнего обихода.\r\nНа тушение пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.\r\nПричина пожара устанавливается.Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Хабаровском крае произошел масштабный пожар в детском палаточном лагере, в результате которого погибли три девочки и один мальчик. Также на Закарпатье вспыхнула крыша детского лагеря. На момент возгорания в комплексе отдыхало 77 детей. В 2017 году горел лагерь "Виктория": погибли трое детей. Предварительно в корпусе было 42 ребенка.