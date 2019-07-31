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31 июля 2019, среда, 14:33 72
Силовые структуры 2019-07-31T14:33:01+03:00
Українські Новини
В общежитии Ирпенского экономического колледжа произошел пожар

В общежитии Ирпенского экономического колледжа произошел пожар

Пожарные возле Ирпенского колледжа. Фото: пресс-служба ГосЧС
Пожарные возле Ирпенского колледжа. Фото: пресс-служба ГосЧС

31 июля в 8:25 в оперативно-диспетчерскую службу Ирпенского региона поступило сообщение о задымлении в комнате общежития по адресу: город Ирпень, улица Гагарина. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

К месту вызова были направлены дежурные караулы 36-ДПРЧ города Ирпень, 35-ДПРЧ города Буча, 53-ДПРЧ поселка Гостомель.

По прибытию спасателями установлено, что возгорание возникло на 4-м этаже в жилой комнате общежития.

Пожар локализован в 08:45 и полностью ликвидирован в 08:50.

В результате пожара частично уничтожена облицовка стены, вещи домашнего обихода.

На тушение пожара привлекались 5 единиц техники и 15 человек личного состава.

Причина пожара устанавливается.

Как сообщали Українські Новини, 23 июля в Хабаровском крае произошел масштабный пожар в детском палаточном лагере, в результате которого погибли три девочки и один мальчик.

Также на Закарпатье вспыхнула крыша детского лагеря. На момент возгорания в комплексе отдыхало 77 детей.

В 2017 году горел лагерь "Виктория": погибли трое детей. Предварительно в корпусе было 42 ребенка. 

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