В Минкультуры заявили, что Киевская патриархия УПЦ прекратила существование после присоединения к ПЦУ

Министерство культуры заявляет, что Киевская патриархия ликвидированной Украинской православной церкви (Киевского патриархата) прекратила существование путем присоединения к Киевской митрополии Православной церкви Украины.

Об этом говорится в заявлении министерства, передают Українськi Новини.

"Священный Синод Украинской православной церкви (Православной церкви Украины) как руководящий орган этого религиозного объединения на своем заседании 27 июля 2019 (Журнал № 43) принял решение о прекращении деятельности религиозной организации "Киевская патриархия Украинской Православной Церкви" путем присоединения к религиозной организации "Киевская митрополия Украинской православной церкви (Православной церкви Украины)", о чем была сделана соответствующая запись в "Едином государственном реестре юридических лиц, физических лиц - предпринимателей и общественных формирований", - сказано в нем.

Отмечается, что религиозное объединение УПЦ (КП) прекратило свою деятельность путем объединения и присоединения к ПЦУ, все функции уставных органов бывшего УПЦ (КП) перешли в компетенцию соответствующих руководящих органов ПЦУ, которые получили все полномочия и юридические основания для принятия соответствующих решений относительно будущего тех религиозных организаций, которые находились в составе бывшего религиозного объединения УПЦ (КП).

Подчеркивается, что любые попытки заблокировать процесс государственной регистрации ряда религиозных организаций, входивших ранее в религиозное объединение с таким же названием и после Поместного Объединительного Собора, состоявшегося 15 декабря 2018, принявших решение войти в состав ПЦУ, могут быть интерпретированы как попытки вмешаться в деятельность должностных лиц - государственных регистраторов Министерства культуры, что запрещается и влечет за собой ответственность согласно закону.

Как сообщали Українськi Новини, УПЦ КП просил суд отменить свою ликвидацию.

Ранее на "соборе" Филарета восстановили Киевский патриархат и отвергли Томос.