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31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 11:01 116
Внешняя политика 2019-07-31T11:10:13+03:00
Українські Новини
"Нефтегаз" предоставил суду в Гааге оценку убытков от захвата Россией $5,2 млрд активов в Крыму

"Нефтегаз" предоставил суду в Гааге оценку убытков от захвата Россией $5,2 млрд активов в Крыму

Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua
Нефтегаз. Фото: minenergo.com.ua

Национальная акционерная компания "Нетфегаз Украины" предоставила Трибуналу при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге оценку убытков от захвата Россией активов группы в Крыму в 5,2 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Группа "Нефтегаз" просит Суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов", - говорится в нем.

Ожидается, что Трибунал вынесет решение касательно компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".

Ранее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".

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