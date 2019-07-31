"Нефтегаз" предоставил суду в Гааге оценку убытков от захвата Россией $5,2 млрд активов в Крыму

Национальная акционерная компания "Нетфегаз Украины" предоставила Трибуналу при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге оценку убытков от захвата Россией активов группы в Крыму в 5,2 млрд долларов.\r\nОб этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.\r\n"Группа "Нефтегаз" просит Суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов", - говорится в нем.\r\nОжидается, что Трибунал вынесет решение касательно компенсации убытков не ранее конца 2020 года.\r\nКак сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".\r\nРанее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".