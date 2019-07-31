"Нефтегаз" предоставил суду в Гааге оценку убытков от захвата Россией $5,2 млрд активов в Крыму

Национальная акционерная компания "Нетфегаз Украины" предоставила Трибуналу при Постоянной палате Третейского Суда в Гааге оценку убытков от захвата Россией активов группы в Крыму в 5,2 млрд долларов.

Об этом говорится в сообщении "Нефтегаза", передают Українські Новини.

"Группа "Нефтегаз" просит Суд обязать Российскую Федерацию выплатить в пользу истцов 5,2 млрд долларов", - говорится в нем.

Ожидается, что Трибунал вынесет решение касательно компенсации убытков не ранее конца 2020 года.

Как сообщали Українські Новини, суды Люксембурга и Амстердама отклонили апелляцию "Газпрома" в споре с "Нефтегазом".

Ранее суд Англии приостановил исполнение решения по спору "Газпрома" с "Нефтегазом".