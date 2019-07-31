В Ирпене мотоцикл влетел в ограждение: водитель упал под микроавтобус и погиб

Сегодня ночью, 31 июля, в городе Ирпень Киевской области в серьезном ДТП погиб байкер. Об этом сообщает Информатор.

Так, согласно предварительной информации, мужчина 1989 года рождения ехал в сторону центра города. По неизвестным причинам байкер зацепил бетонный блок, который стоял на дороге и потерял управление над мотоциклом.

Отмечается, что после удара водитель влетел в дорожный знак, а после этого упал с байка. Мотоцикл проскользил по дороге около 30 метров, а сам мужчина оказался под припаркованным Mercedes Sprinter. К сожалению, от полученных травм он скончался. На время оформления ДТП патрульные перекрыли проезжую часть. Осколки мотоцикла были разбросаны по всей дороге.

Предполагают, что мотоциклиста подрезал автомобиль. Ситуация прояснится после изучения камер видео наблюдения. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

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