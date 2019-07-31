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31.07.19 11:00 Круглый стол: "Обыски в Окружном административном суде г. Киева. Борьба за очищение судебной системы или борьба за судебную систему?"

31 июля 2019, среда, 08:49 122
Происшествия 2019-07-31T11:45:02+03:00
Українські Новини
В Ирпене мотоцикл влетел в ограждение: водитель упал под микроавтобус и погиб

В Ирпене мотоцикл влетел в ограждение: водитель упал под микроавтобус и погиб

ДТп с мотоциклом в Ирпене. Фото: Информатор
ДТп с мотоциклом в Ирпене. Фото: Информатор

Сегодня ночью, 31 июля, в городе Ирпень Киевской области в серьезном ДТП погиб байкер. Об этом сообщает Информатор.

Так, согласно предварительной информации, мужчина 1989 года рождения ехал в сторону центра города. По неизвестным причинам байкер зацепил бетонный блок, который стоял на дороге и потерял управление над мотоциклом.

Отмечается, что после удара водитель влетел в дорожный знак, а после этого упал с байка. Мотоцикл проскользил по дороге около 30 метров, а сам мужчина оказался под припаркованным Mercedes Sprinter. К сожалению, от полученных травм он скончался. На время оформления ДТП патрульные перекрыли проезжую часть. Осколки мотоцикла были разбросаны по всей дороге.

Предполагают, что мотоциклиста подрезал автомобиль. Ситуация прояснится после изучения камер видео наблюдения. На месте работали экипажи полиции, медики и следственно-оперативная группа. Детали случившегося выясняются.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве мотоцикл протаранил Toyota, один водитель был госпитализирован.

Ранее в Киеве 17-летнего мотоциклиста сбил Citroen.

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