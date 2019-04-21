В Болгарии у самолета во время полета оторвалось крыло, погибли два человека

Сегодня, 20 апреля, в селе Оризари Пловдивской области Болгарии произошло крушение легкомоторного самолета. В результате аварии погибли два человека. Об этом сообщает NOVA.

Так, очевидцы сообщили, что во время полета у самолета оторвалось крыло.

По данным Министерства внутренних дел Болгарии, речь идет о небольшом частном самолете.

Отмечается, что на данный момент на месте крушения самолета работают правоохранители.

Как сообщали Українські Новини, в Эфиопии разбился самолет, на борту которого находились 157 человек. Все пассажиры погибли.

Ранее во Флориде самолет врезался в жилой небоскреб.

Также в Австрии во время авиашоу самолет упал в озеро.