У США розбився навчальний літак T-6 Texan II

Вчора, 1 травня, в США біля населеного пункту Гастінгс (штат Оклахома) відбулося аварії одномоторного навчального літака з бази ВПС Шепард. Жоден з членів екіпажу не постраждав. Про це повідомляється в Twitter авіабази.

Так, повідомляється, що літак впав близько 14:00.

"T-6 Texan II з авіабази ВПС Шепард в Техасі, розбився близько 14:00 в середу, до південно-заходу від Гастінгса, штат Оклахома", - йдеться в повідомленні.

За даними авіабази, обидва члени екіпажу благополучно катапультувалися і повернулися на базу. Під час аварії літак виконував навчальну місію пілота-інструктора.

Як повідомляли Українські Новини, в Болгарії у літака під час польоту відірвалося крило, загинули дві людини.

Раніше у Флориді літак врізався в житловий хмарочос.

Також в Австрії під час авіашоу літак упав в озеро.