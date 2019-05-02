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02 травня 2019, четвер, 09:02 20
Америка 2019-05-02T12:00:05+03:00
Українські Новини
У США розбився навчальний літак T-6 Texan II

У США розбився навчальний літак T-6 Texan II

Вчора, 1 травня, в США біля населеного пункту Гастінгс (штат Оклахома) відбулося аварії одномоторного навчального літака з бази ВПС Шепард. Жоден з членів екіпажу не постраждав. Про це повідомляється в Twitter авіабази.

Так, повідомляється, що літак впав близько 14:00.

"T-6 Texan II з авіабази ВПС Шепард в Техасі, розбився близько 14:00 в середу, до південно-заходу від Гастінгса, штат Оклахома", - йдеться в повідомленні.

За даними авіабази, обидва члени екіпажу благополучно катапультувалися і повернулися на базу. Під час аварії літак виконував навчальну місію пілота-інструктора.

Як повідомляли Українські Новини, в Болгарії у літака під час польоту відірвалося крило, загинули дві людини.

Раніше у Флориді літак врізався в житловий хмарочос.

Також в Австрії під час авіашоу літак упав в озеро.

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