У Пакистані літак впав на житлові будинки: є жертви

Щонайменше 18 осіб загинули внаслідок падіння військового літака на житлові будинки в Пакистані.

Серед загиблих - п'ятеро членів екіпажу і 13 жителів селища, розташованого недалеко від міста Равалпінді, пише "ВВС-Україна".

Відомо, що літак здійснював учбовий політ, коли раптово впав на житловий район. Катастрофа спричинила пожежу одразу в кількох будинках.

Очевидці події кажуть, що бачили полум'я на літаку ще до того, як він зіткнувся з землею.

У момент падіння літак нібито здійснював розвоорт над розташовним неподалік аеропортом.

У місті Равалпінді, що неподалік від столиці Пакистану, базується штаб-квартира армії країни.

Прем'єр-міністр Пакистану Імар Хан висловив співчуття родинам загиблих, а пораненим внаслідок катастрофи побажав якнайшвидшого одужання.

Очевидці на місці події кажуть, що літак врізався прямо в один із житлових будинків у селищі близько 2 години ночі за місцевим часом.

"Я прокинувся від того, що почув, як літак пролітає над моїм будинком - в той момент він ще перебував у повітрі, але вже палав", - розповідає житель селища Гулам Хан.

"Звук був жахливий. Потім літак впав прямо на будинок, де проживала сім'я", - додає він.

Інший житель селища на ім'я Ямін розповів, що йому і його дружині вдалося врятуватися - вони встигли вибігти з палаючого будинку. Водночас його брат, дружина брата і племінник загинули.

"Вікно та двері в їхню кімнату були замкнені. Ми зробили все, щоб їх витягти, але нам цього не вдалося", - каже він.

Місцева рятувальна служба повідомила, що кількох людей доставили до лікарень. Тіла загиблих вивезли для опізнання.

Як повідомляли Українські Новини, у США розбився навчальний літак T-6 Texan II.

Раніше в Болгарії у літака під час польоту відірвалося крило, загинули дві людини.

Крім того, у Флориді літак врізався в житловий хмарочос.