У Пакистані літак впав на житлові будинки: є жертви

Щонайменше 18 осіб загинули внаслідок падіння військового літака на житлові будинки в Пакистані.\r\nСеред загиблих - п'ятеро членів екіпажу і 13 жителів селища, розташованого недалеко від міста Равалпінді, пише "ВВС-Україна".\r\nВідомо, що літак здійснював учбовий політ, коли раптово впав на житловий район. Катастрофа спричинила пожежу одразу в кількох будинках.\r\nОчевидці події кажуть, що бачили полум'я на літаку ще до того, як він зіткнувся з землею.\r\nУ момент падіння літак нібито здійснював розвоорт над розташовним неподалік аеропортом.\r\nУ місті Равалпінді, що неподалік від столиці Пакистану, базується штаб-квартира армії країни.\r\nПрем'єр-міністр Пакистану Імар Хан висловив співчуття родинам загиблих, а пораненим внаслідок катастрофи побажав якнайшвидшого одужання.\r\nОчевидці на місці події кажуть, що літак врізався прямо в один із житлових будинків у селищі близько 2 години ночі за місцевим часом.\r\n"Я прокинувся від того, що почув, як літак пролітає над моїм будинком - в той момент він ще перебував у повітрі, але вже палав", - розповідає житель селища Гулам Хан.\r\n"Звук був жахливий. Потім літак впав прямо на будинок, де проживала сім'я", - додає він.\r\nІнший житель селища на ім'я Ямін розповів, що йому і його дружині вдалося врятуватися - вони встигли вибігти з палаючого будинку. Водночас його брат, дружина брата і племінник загинули.\r\n"Вікно та двері в їхню кімнату були замкнені. Ми зробили все, щоб їх витягти, але нам цього не вдалося", - каже він.\r\nМісцева рятувальна служба повідомила, що кількох людей доставили до лікарень. Тіла загиблих вивезли для опізнання.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у США розбився навчальний літак T-6 Texan II.\r\nРаніше в Болгарії у літака під час польоту відірвалося крило, загинули дві людини.\r\nКрім того, у Флориді літак врізався в житловий хмарочос.