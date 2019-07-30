ЦИК признал победу на выборах еще 49 кандидатов в депутаты: кто прошел в Раду

Центральная избирательная комиссия (ЦИК), принявшая оригиналы протоколов от всех 199 окружкомов, признала избранными депутатами Верховной Рады еще 49 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЦИКа, передают Українськi Новини.

"На основании оригиналов протоколов окружных избирательных комиссий об итогах голосования Комиссия установила результаты внеочередных выборов народных депутатов Украины 21 июля 2019 в 49 одномандатных избирательных округах, признав избранными народными депутатами Украины", - сказано в нем.

Избранными признаны: в Винницкой области Максим Пашковский, Петр Юрчишин и Геннадий Вацак, в Днепропетровской - Юрий Мисягин, Елена Криворучкина и Александр Трухин.

В Донецкой области признаны избранными Федор Христенко и Александр Ковалев, в Закарпатской области - Роберт Горват, в Запорожской - Павел Мельник, в Ивано-Франковской - Оксана Савчук, Зиновий Андрийович и Владимир Тимофийчук.

В Киевской области избранным признан Николай Галушко, в Кировоградской - Александр Дануца, Олесь Довгий и Олег Воронько, в Луганской - Александр Лукашев, во Львовской - Наталия Пипа, Николай Княжицкий, Ярослав Рущишин и Андрей Кит.

В Николаевской области признан избранным Максим Дырдин, в Одесской - Артем Дмитрук и Олег Колев, в Полтавской - Андрей Боблях и Анастасия Ляшенко, в Ривненской - Александр Ковальчук, Виктор Мялик и Сергей Литвиненко.

В Сумской области избранными признаны Игорь Васильев, Игорь Молоток, Максим Гузенко и Николай Задорожний, в Тернопольской - Иван Чайкивский и Николай Люшняк.

В Харьковской области признаны избранными Александр Куницкий, Александр Фельдман, Дмитрий Любота и Александр Литвинов, в Херсонской - Игорь Колыхаев, в Черкасской - Любовь Шпак, Сергей Нагорняк, в Черниговской - Олег Семинский.

По киевским округам признаны избранными: Александр Юрченко, Леся Забуранна, Дмитрий Гурин, Николай Тищенко и Анна Бондарь.

Таким образом всего ЦИК признал избранными 84 из 199 депутатов, победивших в мажоритарных округах.

Согласно Конституции, депутаты Рады не могут иметь другой представительский мандат или пребывать на государственной службе, поэтому в случае возникновения нарушающих эти требования обстоятельств, они обязаны в 20-дневный срок прекратить такую деятельность (в противном случае избранный парламентарий не сможет быть зарегистрирован ЦИКом депутатом Рады).

После подачи признанным избранным парламентарием заявления о сложении несовместимых с депутатским мандатом полномочий Центризбирком регистрирует его.

Как сообщали Українськi Новини, 29 июля ЦИК признал избранными депутатами Верховной Рады 35 кандидатов, победивших в одномандатных избирательных округах.

Тем временем явка на выборы Рады составила менее 50%.