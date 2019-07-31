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31 июля 2019, среда, 07:00 1550
Общество 2019-07-31T07:00:01+03:00
Українські Новини
Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов

Названы топ-10 самых популярных специальностей среди абитуриентов

КНУ им. Шевченко
КНУ им. Шевченко

В 2019 году поступить на места бюджета сложнее всего было на "международные" специальности - проходной балл ВНО на них составляет более 190.

Речь идет о вступлении по широкому конкурсу на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического, ветеринарного направления) на дневную форму обучения, сообщает пресс-служба Министерства образования.

В общем ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами в этом году такой:

  1. Международное право - 194,25
  2. Международные отношения, общественные коммуникации и региональные студии - 194,004 МОН и 186,25 Минкульт
  3. Международные экономические отношения - 190,84
  4. Стоматология - 189,176
  5. Политология - 189,125
  6. Журналистика - 188,75 МОН и 181,662 Минкульт
  7. Медицинская психология - 186,9 (МЗ)
  8. Культурология - 185,691 МОН и 172,176 Минкульт
  9. История и археология - 185,05
  10. Публичное управление и администрирование - 183,804

Чтобы пройти на бюджет, более 180 баллов также понадобилось поступающим на "Право", "Инженерию программного обеспечения", "Экономику", "Сферу обслуживания", ряд специализаций "филологии".

По сравнению с прошлым годом в ТОП-10 специальностей с самыми высокими проходными баллами есть незначительные изменения. Так, снизились проходные баллы на "Менеджмент социокультурной деятельности" и "Фармация, промышленная фармация", которые в прошлом году занимали 4-ю и 9-ю строчки соответственно. В этом году проходной балл на них меньше 180. Зато в ТОП-10 поднялись "Медицинская психология" и "Публичное управление и администрирование".

Как сообщали Українські Новини, выпускники магистратуры 30 специальностей с 2020 будут сдавать единый госэкзамен.

Также все украинские вузы поделят на 3 группы по результатам аттестации.

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