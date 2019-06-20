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20 июня 2019, четверг, 12:42 134
Общество 2019-06-20T12:42:35+03:00
Українські Новини
Высший балл на ВНО по украинскому языку получили школьницы из Донецкой области

Высший балл на ВНО по украинскому языку получили школьницы из Донецкой области

Тестирование. ВНО. Абитуриенты. Фото: verge.zp
Тестирование. ВНО. Абитуриенты. Фото: verge.zp

По результатам внешнего независимого внешнего оценивания по украинскому языку высший бал получили две школьницы из Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook.

Так, сообщается, что школьницы получили 200 баллов.

"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы из Донецкой области - ученица Волновахской общеобразовательной школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персани. Поздравляю девушек, их педагогов и родителей с отличным результатом!", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, выпускники ПТУ и колледжей дополнительно будут сдавать математику или историю Украины.

Ранее, 13 июня, абитуриенты писали ВНО по химии и закончили основную сессию.

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