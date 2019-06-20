Высший балл на ВНО по украинскому языку получили школьницы из Донецкой области

По результатам внешнего независимого внешнего оценивания по украинскому языку высший бал получили две школьницы из Донецкой области. Об этом сообщил председатель Донецкой областной военно-гражданской администрации Александр Куц в Facebook.

Так, сообщается, что школьницы получили 200 баллов.

"200 баллов по украинскому языку и литературе получили по результатам ВНО две школьницы из Донецкой области - ученица Волновахской общеобразовательной школы номер 5 Анастасия Денисенко и ученица 69-й школы Мариуполя София Персани. Поздравляю девушек, их педагогов и родителей с отличным результатом!", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українські Новини, выпускники ПТУ и колледжей дополнительно будут сдавать математику или историю Украины.

Ранее, 13 июня, абитуриенты писали ВНО по химии и закончили основную сессию.