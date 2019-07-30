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30 июля 2019, вторник, 16:49 49
Судебная власть 2019-07-30T17:10:16+03:00
Українські Новини
Боевик Цемах отрицает свою вину в крушении MH17

Боевик Цемах отрицает свою вину в крушении MH17

Цемах на видеосвязи. Фото: Укрфото
Цемах на видеосвязи. Фото: Укрфото

Бывший начальник противовоздушной обороны "Славянской бригады" самопровозглашенной "Донецкой народной республики" Владимир Цемах отрицает свою причастность к катастрофе самолета Malaysia Airlines, сбитого 17 июля 2014 года в Донецкой области.

Об этом Цемах сказал журналистам в Киевском апелляционном суде, передают Українськi Новини.

"Я тогда был вне города (Снежного) и выполнял определенные задачи", - заявил экс-боевик, отметив, что не причастен к катастрофе самолета.

Цемах уверяет, что в интервью, которое он дал представителю российской партии "Родина" в 2015 году, он не говорил о своей причастности к сбитию самолета и транспортировке ЗРК "Бук".

При этом Цемах заявляет, что ничего не знает и о присутствии российских военных на Донбассе.

"Экс-начальник ПВО" отметил, что ему еще не делали предложения об обмене и он не может сказать свою позицию по этому вопросу.

Цемах не признает свою вину и считает, что задержан незаконно.

Он отметил, что ДНР не является террористической организацией согласно международному праву.

Как сообщали Українські Новини, экс-боевики "ДНР" Цемах и Куприян будут свидетельсвовать по видеосвязи в голладском суде.

17 июля СБУ заявила, что установила и задержала бывшего боевика "ДНР", причастного к транспортировке зенитно-ракетного комплекса "Бук", из которого был сбит самолет Malaysia Airlines на Донбассе.

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