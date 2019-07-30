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30 липня 2019, вівторок, 15:54 19
Суспільство 2019-07-30T17:30:02+03:00
Українські Новини
ДФС знайшла більше 10 тисяч офіційно не працевлаштованих працівників за півроку

ДФС знайшла більше 10 тисяч офіційно не працевлаштованих працівників за півроку

За січень-червень Державна фіскальна служба (ДФС) виявила 10,3 тис. не працевлаштованих офіційно працівників.

Про це йдеться в повідомленні служби, передають Українські Новини.

У січні-червні органами ДФС встановлені порушення при виплаті заробітної плати та інших доходів у 42,7% суб'єктів господарювання, які перевірялися.

За результатами перевірок порушникам донараховано до сплати 471,7 млн ​​гривень податку на доходи фізичних осіб, 146,1 млн гривень єдиного соцвнеску і 35,4 млн гривень військового збору.

За рахунок вжитих заходів податкового контролю було виявлено 10,3 тис. найманих осіб, праця яких використовувалася працедавцем без оформлення трудових відносин.

За січень-червень 2019 до державної реєстрації залучено 11,8 тис. громадян, які здійснювали підприємницьку діяльність неофіційно.

До бюджетів додатково сплачено 12,5 млн гривень податків і зборів та 14,4 млн гривень єдиного внеску.

Як повідомляли Українські Новини, відпустки стане більше, а фрілансерів узаконять: як зміниться Трудовий кодекс.

Мінсоцполітики ініціює визначення ознак трудових відносин, при наявності яких роботодавець і працівник будуть зобов'язані укладати договір. Так, в документі пропонується визначити 7 ознак трудових відносин, причому наявність 3 з них дає підстави вважати такі відносини трудовими.

Андрій Рева прокоментував скандальну ініціативу Мінсоцполітики про працевлаштуванні ФОПів.

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