В люстрационном департаменте Минюста остались 17 сотрудников, которые вносят в Реестр по 20 проверяемых лиц ежегодно

В люстрационном департаменте Минюста остались 17 сотрудников, которые вносят в Реестр по 20 проверяемых лиц еж

В Департаменте по вопросам люстрации Министерства юстиции Украины по состоянию на июль 2019 года сохраняются 17 штатных единиц. Эта цифра остается неизменной с начала года и уменьшилась лишь на 1 сотрудника по сравнению с 2017 годом.

Такие данные содержатся в ответе Министерства юстиции Украины на информационный запрос Українських Новин.

Всего в Едином государственном реестре лиц, подпадающих под люстрацию, сегодня содержатся данные по 921 человеку. При этом, количество обновляемых данных в последние годы сократилось до минимума. Так, в 2017 и в 2018 годах в Реестр были внесены ведомости по 21 бывшему госслужащему ежегодно, в 2019 году – по 1 человеку.

В министерстве затруднились привести данные по количеству люстрационных проверок в органах власти за три последних года. Поскольку, согласно положениям Закона, ответственность за организацию и проведение таких проверок в органах государственной власти и местного самоуправления положена руководство самих органов.

В то же время, в самой системе Минюста и органов юстиции люстрационная работа продолжается. За 2017-2019 годы здесь было проведено 155 люстрационных проверок и выслано 37 уведомлений о прекращении проверок.

Значительно хуже обстоят дела с законотворческой и нормативно-правовой работой департамента. За три последних года было разработано два проекта постановлений Кабмина "О внесении изменений в некоторые постановления КМУ по вопросам очищения власти" и "О внесении изменений в пункт 4 Положения о Министерствк юстиции Украины". Первый из них был снят с рассмотрения КМУ на уровне правительственного комитета. Второй еще находится в Кабмине.

Также были подготовлены два проекта приказов Минюста, подписанных в марте и в июне 2019 года.

Кроме того, в министерстве отчитались о проведении в 2017-2019 годах двух публичных общественных обсуждений по вопросам функционирования Закона "Об очищении власти".

Департамент по вопросам люстрации был создан в Минюсте после принятия в 2014 году Закона "Об очищении власти" как главный орган, контролирующий и координирующий реализацию этого Закона. Сам Закон получил негативные оценки юристов и правозащитников. А Венецианская комиссия потребовало от Украины внести в Закон ряд изменений, которые по факту так и не были внесены.

Новоизбранный президент Владимир Зеленский инициировал введение люстрации чиновников времен президентства Петра Порошенко, а также Президента, депутатов Верховной Рады, членов Кабинета Министров, Генерального прокурора, глав Службы безопасности Украины, Антимонопольного комитета, Фонда государственного имущества, Фискальной и Таможенной служб.

В самом Минюсте назвали проект Зеленского популистским и реваншистским и потребовали направить его на анализ в Европейскую комиссию "За демократию через право" ("Венецианская комиссия").