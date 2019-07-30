У Миколаєві чоловік сховав гранату на дитячому майданчику

29 липня близько 20:20 в Інгульський відділ поліції надійшло повідомлення, що на дитячому майданчику по вул. Космонавтів в Інгульському районі Миколаєва виявлено предмет, схожий на гранату. Про це повідомляє прес-служба Нацполіції.

На місце події негайно прибули слідчо-оперативна група, вибухотехніки та рятувальники.

За висновком фахівців, знахідка - це корпус гранати РГД-5.

"При обстеженні території в міліцію підійшла 53-річна жінка, яка повідомила, що у неї в сумці знаходиться запал від цього вибухонебезпечного пристрою, а сам корпус від гранати приніс її 32-річний син. За словами жінки, коли вона побачила, що він приніс гранату додому, то відразу відібрала запал і наказала позбутися небезпечної знахідки. Однак, коли чоловік намагався позбутися гранати, то був помічений перехожими", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановлюють всі обставини, опитується син, його мати і свідки, а також встановлюється, як небезпечний пристрій потрапив в руки чоловіка.

32-річний чоловік може отримати покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до семи років.



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