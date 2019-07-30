На Березняках девушке выстрелили в ногу

29 июля около 22:00 на улице Ивана Миколайчука произошел конфликт, в результате которого девушка получила огнестрельное ранение в ногу. На место выехала карета скорой помощи и несколько экипажей полиции. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что версии очевидцев разнятся. По одной из них, у супружеской пары, которая гуляла у рынка "Березняки" с маленькой собакой, возник конфликт с группой, состоящей из молодых девушек и парней. Представители мужского пола компании на повышенных тонах общались с оппонентом, после чего тот достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Один из них попал в ногу девушке. После этого стрелок, вместе со своей возлюбленной и четырелапым питомцем, покинул место происшествия.

Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра. Девушку госпитализировали с места происшествия. Жизни пострадавшей ничего не угрожает. Правоохранители быстро установили местопребывание подозреваемого и нашли его недалеко от дома. Обстоятельства случившегося выясняются.



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