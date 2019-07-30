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30 июля 2019, вторник, 09:09 150
Происшествия 2019-07-30T09:09:01+03:00
Українські Новини
На Березняках девушке выстрелили в ногу

На Березняках девушке выстрелили в ногу

Скорая на месте событий. Фото:
Скорая на месте событий. Фото: "Информатор"

29 июля около 22:00 на улице Ивана Миколайчука произошел конфликт, в результате которого девушка получила огнестрельное ранение в ногу. На место выехала карета скорой помощи и несколько экипажей полиции. Об этом сообщает "Информатор".

Отмечается, что версии очевидцев разнятся. По одной из них, у супружеской пары, которая гуляла у рынка "Березняки" с маленькой собакой, возник конфликт с группой, состоящей из молодых девушек и парней. Представители мужского пола компании на повышенных тонах общались с оппонентом, после чего тот достал пистолет и совершил несколько выстрелов. Один из них попал в ногу девушке. После этого стрелок, вместе со своей возлюбленной и четырелапым питомцем, покинул место происшествия.

Резиновая пуля вошла в переднюю часть бедра. Девушку госпитализировали с места происшествия. Жизни пострадавшей ничего не угрожает. Правоохранители быстро установили местопребывание подозреваемого и нашли его недалеко от дома. Обстоятельства случившегося выясняются.

Как сообщали Українські Новини, в Ирпине представители двух ритуальных агенств устроили перестрелку: 4 человека ранены.

Также из-за пьяного конфликта в Киеве один человек получил огнестрельное ранение в ногу.

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