В Украине объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 30 июля, в Украине существенно ухудшится погода, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, а местами - шквальный ветер до 15-20 м/с. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем на большей территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ночью в западных, местами северных и центральных областях также ожидаются осадки.

Также ожидаемая температура воздуха ночью +15 +20 градусов, на побережье морей до +23 градусов.

Днем ожидается температура воздуха до +24 +29, в южной части и на Закарпатье до +28 +33 градусов.

Как сообщали Українські Новини, со вторника в Украине начнет холодать и прольются дожди: прогноз погоды.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.