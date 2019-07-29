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29 июля 2019, понедельник, 23:51 44
Жизнь 2019-07-29T23:51:14+03:00
Українські Новини
В Украине объявлено штормовое предупреждение

В Украине объявлено штормовое предупреждение

Ветер. Фото: postimees.ee
Ветер. Фото: postimees.ee

Завтра, 30 июля, в Украине существенно ухудшится погода, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, а местами - шквальный ветер до 15-20 м/с. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

По данным синоптиков, днем на большей территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы.

Ночью в западных, местами северных и центральных областях также ожидаются осадки.

Также ожидаемая температура воздуха ночью +15 +20 градусов, на побережье морей до +23 градусов.

Днем ожидается температура воздуха до +24 +29, в южной части и на Закарпатье до +28 +33 градусов.

Как сообщали Українські Новини, со вторника в Украине начнет холодать и прольются дожди: прогноз погоды.

Ранее синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.

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