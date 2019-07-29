В Украине объявлено штормовое предупреждение

Завтра, 30 июля, в Украине существенно ухудшится погода, в некоторых областях ожидаются дожди с грозами, а местами - шквальный ветер до 15-20 м\/с. Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.\r\nПо данным синоптиков, днем на большей территории страны пройдут кратковременные дожди и грозы.\r\nНочью в западных, местами северных и центральных областях также ожидаются осадки.\r\nТакже ожидаемая температура воздуха ночью +15 +20 градусов, на побережье морей до +23 градусов.\r\nДнем ожидается температура воздуха до +24 +29, в южной части и на Закарпатье до +28 +33 градусов.\r\nКак сообщали Українські Новини, со вторника в Украине начнет холодать и прольются дожди: прогноз погоды.\r\nРанее синоптики спрогнозировали погоду на три месяца.