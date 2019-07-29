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29 липня 2019, понеділок, 22:35 18
Суспільство 2019-07-29T23:45:01+03:00
Українські Новини
Борги із зарплати зростають третій місяць поспіль

Борги із зарплати зростають третій місяць поспіль

Гроші
Гроші

На 1 липня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 5,1%, порівняно з 1 червня до 2 857,812 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 575,352 млн гривень, Луганській – 465,164 млн гривень і Харківській – 339,375 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 липня 2019 року:

  На 1 липня 2019 року, млн гривень в % до 01.06.2019
Усього 2 857,812 105,1
Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарство 19,299 93,7
Промисловість 2 299,197 106,5
- Добувна промисловість 595,719 98,9
- Обробна промисловість 1 511,188 106,2
- Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря 64,694 403,3
- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 127,597 109,0
Будівництво 64,511 97,7
Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 44,383 99,5
Транспорт і зв'язок 185,794 100,4
Тимчасове розміщення й організація харчування 0,576 95,8
Інформація й телекомунікації 5,994 89,8
Фінансова діяльність 16,434 94,7
Операції з нерухомістю 59,105 101,8
Професійна, наукова й технічна діяльність 119,394 99,8
Діяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування 11,298 112,1
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 5,699 120,9
Освіта 10,061 114,3
Охорона здоров'я й соціальна допомога 15,628 98,9
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 0,187 9,6
Надання інших послуг 0,253 89,4

Як повідомляли Українські Новини, на 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.

Також станом на 1 червня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 3,9%.

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