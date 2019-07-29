Борги із зарплати зростають третій місяць поспіль

На 1 липня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 5,1%, порівняно з 1 червня до 2 857,812 млн гривень.\r\nПро це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.\r\nНайбільша заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 575,352 млн гривень, Луганській – 465,164 млн гривень і Харківській – 339,375 млн гривень.\r\nДані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.\r\nЗаборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 липня 2019 року:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\nНа 1 липня 2019 року, млн гривень\r\nв % до 01.06.2019\r\n\r\n\r\nУсього\r\n2 857,812\r\n105,1\r\n\r\n\r\nСільське господарство, полювання, лісове й рибне господарство\r\n19,299\r\n93,7\r\n\r\n\r\nПромисловість\r\n2 299,197\r\n106,5\r\n\r\n\r\n- Добувна промисловість\r\n595,719\r\n98,9\r\n\r\n\r\n- Обробна промисловість\r\n1 511,188\r\n106,2\r\n\r\n\r\n- Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря\r\n64,694\r\n403,3\r\n\r\n\r\n- Водопостачання; каналізація, поводження з відходами\r\n127,597\r\n109,0\r\n\r\n\r\nБудівництво\r\n64,511\r\n97,7\r\n\r\n\r\nТоргівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку\r\n44,383\r\n99,5\r\n\r\n\r\nТранспорт і зв'язок\r\n185,794\r\n100,4\r\n\r\n\r\nТимчасове розміщення й організація харчування\r\n0,576\r\n95,8\r\n\r\n\r\nІнформація й телекомунікації\r\n5,994\r\n89,8\r\n\r\n\r\nФінансова діяльність\r\n16,434\r\n94,7\r\n\r\n\r\nОперації з нерухомістю\r\n59,105\r\n101,8\r\n\r\n\r\nПрофесійна, наукова й технічна діяльність\r\n119,394\r\n99,8\r\n\r\n\r\nДіяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування\r\n11,298\r\n112,1\r\n\r\n\r\nДержавне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування\r\n5,699\r\n120,9\r\n\r\n\r\nОсвіта\r\n10,061\r\n114,3\r\n\r\n\r\nОхорона здоров'я й соціальна допомога\r\n15,628\r\n98,9\r\n\r\n\r\nМистецтво, спорт, розваги та відпочинок:\r\n0,187\r\n9,6\r\n\r\n\r\nНадання інших послуг\r\n0,253\r\n89,4\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.\r\nТакож станом на 1 червня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 3,9%.