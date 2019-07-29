Борги із зарплати зростають третій місяць поспіль

На 1 липня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 5,1%, порівняно з 1 червня до 2 857,812 млн гривень.

Про це йдеться в повідомленні Державної служби статистики, передають Українські Новини.

Найбільша заборгованість з виплати заробітної плати на 1 липня 2019 року була зафіксована у Донецькій області – 575,352 млн гривень, Луганській – 465,164 млн гривень і Харківській – 339,375 млн гривень.

Дані наведено без урахування анексованого Росією Криму і Севастополя та частині зони проведення АТО.

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні на 1 липня 2019 року:

На 1 липня 2019 року, млн гривень в % до 01.06.2019 Усього 2 857,812 105,1 Сільське господарство, полювання, лісове й рибне господарство 19,299 93,7 Промисловість 2 299,197 106,5 - Добувна промисловість 595,719 98,9 - Обробна промисловість 1 511,188 106,2 - Поставки електроенергії, газу, пари й кондиційованого повітря 64,694 403,3 - Водопостачання; каналізація, поводження з відходами 127,597 109,0 Будівництво 64,511 97,7 Торгівля, ремонт автомобілів, побутових виробів і предметів особистого вжитку 44,383 99,5 Транспорт і зв'язок 185,794 100,4 Тимчасове розміщення й організація харчування 0,576 95,8 Інформація й телекомунікації 5,994 89,8 Фінансова діяльність 16,434 94,7 Операції з нерухомістю 59,105 101,8 Професійна, наукова й технічна діяльність 119,394 99,8 Діяльність у сфері адміністративного й допоміжного обслуговування 11,298 112,1 Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування 5,699 120,9 Освіта 10,061 114,3 Охорона здоров'я й соціальна допомога 15,628 98,9 Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок: 0,187 9,6 Надання інших послуг 0,253 89,4

Як повідомляли Українські Новини, на 1 травня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 6,2% порівняно з 1 квітня до 2 615,391 млн гривень.

Також станом на 1 червня 2019 року заборгованість з виплати заробітної плати збільшилася на 3,9%.