Обещанные Гройсманом жилеты для 1,7 млн учеников еще не закупили, - документ

Закупка светоотражающих жилетов для школьников 1-4 классов, о ходе которой ранее публично заявил премьер-министр Владимир Гройсман, Государственным агентством инфраструктурных проектов Украины еще не производилась.

Об этом говорится в ответе Укринфрапроекта на информационный запрос Українських Новин.

"После проведения Укринфрапроектом процедуры закупки светоотражательных элементов (жилетов) на основе технической документации, предоставленной исполнителями Программы, светоотражательные элементы (жилеты) будут переданы исполнителям Программы для дальнейшей раздачи ученикам начальных классов", - говорится в ответе.

В ответе уточняется, что обеспечение учеников младших классов светоотражательными жилетами осуществляется в рамках Государственной программы повышения уровня безопасности дорожного движения в Украине на период до 2020 года. Всего на обеспечение светоотражательными жилетами школьников младших классов будет потрачено 217,8 млн грн, из них 184,9 млн грн – в нынешнем году. Финансирование программы осуществляется за счет 5% средств государственного дорожного фонда.

Всего в этом году должны обеспечить светоотражательными жилетами учеников 1-4 классов, численность которых в новом учебном году, по данным Минобразования, составит 1,72 млн человек.

Как сообщали Українськi Новини, ранее Гройсман заявил, что ученики 1-4 классов должны с сентября в темное время суток носить светоотражающие жилеты для безопасности на дороге и продемонстрировал образец жилета.

Пресс-служба премьера затем уточнила, что жилеты закупает Госагенстство инфраструктурных проектов и их будут выдавать в школах в начале сентября. "Жилеты есть, этим занимается Госагентство инфраструктурных проектов. Они их закупают и передают на места, в школы", - сообщили в пресс-службе.

Тем временем Министерство образования и науки и Министерство юстиции заявили, что не разрабатывали никаких решений о выдаче школьникам светоотражающих жилетов для безопасности на дороге.