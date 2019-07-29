Трьох патрульних будуть судити за безпідставне застосування сили при затриманні

Слідчі Державного бюро розслідувань (ДБР) передали в суд звинувачення 3 співробітників патрульної поліції Маріуполя Донецької області в безпідставному застосуванні сили до громадянина та фальсифікації протоколу про адміністративну відповідальність.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби теруправління ДБР у Краматорську, передають Українські Новини.

За даними відомства, в червні 2018 року в Маріуполі 3 поліцейських під час патрулювання помітили чоловіка, який пив пиво біля дитячого майданчика.

Після зауваження він визнав свою провину і погодився на адміністративне покарання.

"Чоловік добровільно виконував вимоги правоохоронців про необхідність проведення огляду одягу, зокрема кишень. Незважаючи на це, поліцейські без пред'явлення законних вимог і попередження про застосування сили і спеціальних засобів, безпідставно застосували силу, одягли наручники і доставили громадянина у відділення поліції", - сказано в повідомленні.

Надалі з метою прикриття протиправних дій поліцейські склали адмінпротокол про нібито невиконання чоловіком вимоги правоохоронця при проведенні поверхневої перевірки.

Протокол розглянув Іллічівський районний суд Маріуполя, який не знайшов у діях громадянина складу адміністративного правопорушення.

Обвинувальний акт цей самий суд спрямував проти правоохоронців за ч. 2 ст. 365 (перевищення службових повноважень, тобто умисне вчинення працівником правоохоронного органу дій, які явно виходять за межі наданих їй прав чи повноважень, які супроводжувалися насильством, застосуванням спеціальних засобів, а також болысними і такими, що принижують особисту гідність потерпілого, діями) і ч. 1 ст. 366 (внесення до офіційних документів завідомо неправдивих відомостей) Кримінального кодексу.

Як повідомляли Українські Новини, Голосіївський районний суд Києва заарештував 2 поліцейських, підозрюваних у вбивстві 5-річної дитини в Переяслав-Хмельницькому Київської області.

Тим часом, затриманий за грабіж застрелився з пістолета поліцейського в Костянтинівці.