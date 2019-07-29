Коболев подтвердил наличие конфликта в правлении "Нефтегаза"

Председатель правления Национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" подтвердил наличие конфликта в правлении компании.\r\nОб этом он сообщил в интервью на ютуб-канале krym, передают Українські Новини.\r\n"Я считаю своим личным поражением текущий конфликт в команде "Нефтегаза". Поражение заключается не в том, что мы проигрываем, поражение заключается в том, что этот конфликт вообще произошел", - сказал Коболев.\r\nПредправления отметил, что данный конфликт начался в 2018 году и сейчас активно развивается.\r\nПри этом Коболев не сообщил его подробностей, отметив, что готов будет комментировать конфликт, когда он завершится.\r\n"Я не хочу, чтобы это воспринималось, как моя попытка играть в политику", - подытожил Коболев.\r\nРанее в СМИ сообщалось, что у Коболева и исполнительного директора "Нефтегаза" Юрия Витренко возник конфликт касательно корпоративной трансформации "Нефтегаза".\r\nКак сообщали Українськi Новини, "Нефтегаз Украины" категорически отказывается выполнять постановления о проведении анбандлинга. Также первый советник и руководитель операционного отдела Представительства ЕС в Украине отметил, что нужно полностью реализовать анбандлинг и это должно происходить на уровне региональных компаний распределения.