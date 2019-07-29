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29 июля 2019, понедельник, 13:25 183
Политика 2019-07-29T16:15:04+03:00
Українські Новини
Советник Зеленского Бородянский будет заниматься разработкой гуманитарной стратегии

Советник Зеленского Бородянский будет заниматься разработкой гуманитарной стратегии

Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Владимир Бородянский
Гендиректор СТБ. Фото: Facebook/Владимир Бородянский

Бывший генеральный директор телеканала СТБ Владимир Бородянский, назначенный в понедельник внештатным советником Президента Владимира Зеленского, намерен создать рабочую группу для разработки гуманитарной стратегии.

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Моя должность - советник Президента по гуманитарным вопросам... Сейчас задача Президента следующая: совместно с депутатами, индустрией, экспертами, научным сообществом - создать гуманитарную стратегию, сформировать конкретную программу действий, основания для изменения законодательства и появления нового, трансформировать инфраструктуру гуманитарной сферы в соответствии с утвержденной парламентом стратегией", - написал он.

Бородянский намерен собрать рабочую группу, в которой по каждому направлению будет закреплен отдельный куратор.

В свою очередь эти кураторы сформируют свои рабочие группы по своим темам.

Среди направлений, по которым они будут работать, Бородянский назвал следующие: музеи, заповедники, театры; музыка, консерватории, филармонии, кино, религия, библиотеки, книги; СМИ (телевидение, пресса, радио), социальные медиа и интернет-издания; информационная безопасность; спорт, туризм; благотворительность.

Он также подчеркнул, что рабочие группы будут взаимодейстсвовать с образовательной сферой.

Напомним, ранее стало известно о списке советников и помощников Зеленского.

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