Полиция Ровно подает в суд на дыры в дороге, из-за которых испортили машину

Национальная полиция собирается подать в суд на "Ровненский облавтодор" в связи с ямой на трассе, из-за которой сотрудник органов попал в ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Ровенской области.\r\n26 июля около 15.00 на автодороге "Ракетная-Боровое-Вежица" вблизи села Залавье Рокитновского района произошла авария. Полицейский не справился с управлением служебного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась.\r\nУстановлено, что 32-летний старший сержант полиции и его 22-летняя напарница из Рокитнивского отделения полиции ехали в село Купель. Они среагировали на вызов местной жительницы, сообщившей о домашнем насилии со стороны мужа.\r\nПо словам 32-летнего водителя, вблизи села Залавье из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Машину Renault Duster начало заносить. Она съехала с дороги и перевернулась.\r\nВ ДТП никто не пострадал. А вот автомобиль получил серьезные повреждения.\r\nНа 32-летнего водителя составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).\r\nКроме того, в соответствии с Приказом МВД Украины "Об утверждении инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме", работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП. Неподалеку от места аварии была обнаружена выбоина. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП "Ровненский облавтодор" за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.\r\n\r\n Полицейские подают в суд на дороги в Ровно, из-за которых перевернулась машина. Фото: rv.npu.gov.ua\r\nПричинно-следственную связь между выбоиной и ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.\r\nПо факту публикации на одном из сайтов, а также на странице социальной сети Facebook ГП "Ровненский облавтодор", где полиции угрожают инициировать проверки законности действий отдельных работников Рокитнивского отдела полиции, их профессиональной компетентности и соответствия занимаемым должностям, внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях полиции области соответствующие сведения. По этому факту проводится проверка.\r\nКак сообщали Українські Новини, даже Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал.\r\nЗато вот рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.\r\nСреди достижений у нас так же то, что украинские дороги признали одними из худших в мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2017-2018.\r\nНо вот в 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.\r\nА еще был случай, когда авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине.\r\nИ не только - кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог под Львовом.