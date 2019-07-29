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29 июля 2019, понедельник, 09:58 401
Общество 2019-07-29T09:58:33+03:00
Українські Новини
Полиция Ровно подает в суд на дыры в дороге, из-за которых испортили машину

Полиция Ровно подает в суд на дыры в дороге, из-за которых испортили машину

Национальная полиция собирается подать в суд на "Ровненский облавтодор" в связи с ямой на трассе, из-за которой сотрудник органов попал в ДТП. Об этом сообщает Отдел коммуникации Нацполиции в Ровенской области.

26 июля около 15.00 на автодороге "Ракетная-Боровое-Вежица" вблизи села Залавье Рокитновского района произошла авария. Полицейский не справился с управлением служебного автомобиля, в результате чего машина опрокинулась.

Установлено, что 32-летний старший сержант полиции и его 22-летняя напарница из Рокитнивского отделения полиции ехали в село Купель. Они среагировали на вызов местной жительницы, сообщившей о домашнем насилии со стороны мужа.

По словам 32-летнего водителя, вблизи села Залавье из-за непогоды он не заметил выбоины и колесом попал в яму. Машину Renault Duster начало заносить. Она съехала с дороги и перевернулась.

В ДТП никто не пострадал. А вот автомобиль получил серьезные повреждения.

На 32-летнего водителя составили административный протокол по статье 124 Кодекса Украины об административных правонарушениях (нарушение правил дорожного движения, повлекшее повреждение транспортных средств).

Кроме того, в соответствии с Приказом МВД Украины "Об утверждении инструкции по оформлению полицейскими материалов об административных правонарушениях в сфере обеспечения безопасности дорожного движения, зафиксированные не в автоматическом режиме", работники полиции совместно с представителями райавтодора обследовали участок дороги, где произошло ДТП. Неподалеку от места аварии была обнаружена выбоина. Поэтому сейчас решается вопрос о привлечении к административной ответственности работников ГП "Ровненский облавтодор" за нарушение правил, норм и стандартов при содержании автомобильных дорог по статье 140 КУоАП.

 Фото: rv.npu.gov.ua Полицейские подают в суд на дороги в Ровно, из-за которых перевернулась машина. Фото: rv.npu.gov.ua

Причинно-следственную связь между выбоиной и ДТП будет устанавливать суд при рассмотрении админматериалов, составленных на полицейского.

По факту публикации на одном из сайтов, а также на странице социальной сети Facebook ГП "Ровненский облавтодор", где полиции угрожают инициировать проверки законности действий отдельных работников Рокитнивского отдела полиции, их профессиональной компетентности и соответствия занимаемым должностям, внесены в журнал Единого учета заявлений и сообщений о совершенных уголовных правонарушениях и других событиях полиции области соответствующие сведения. По этому факту проводится проверка.

Как сообщали Українські Новини, даже Гройсман пожаловался на украинские дороги, хотя раньше их рекламировал.

Зато вот рекламу Гройсмана о строительстве дорог разместили на усеянном ямами асфальте.

Среди достижений у нас так же то, что украинские дороги признали одними из худших в мировом рейтинге Global Competitiveness Index 2017-2018.

Но вот в 2019 на дороги в Украине решили потратить на 28,4% больше.

А еще был случай, когда авто посла Канады в Украине застряло в грязи на Черкащине.

И не только - кортеж Порошенко "скакал" по ухабам разбитых дорог под Львовом.

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