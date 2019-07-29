США и Израиль испытали на Аляске системы ПРО для перехвата ракет в космосе

Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля вместе с Агентством по противоракетной обороне Соединенных Штатов провели успешные испытания системы противоракетной обороны Hetz-3 на Аляске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Израиля.

Испытания проходили 10 дней, и за этот период система ПРО три раза успешно поразила цели за пределами атмосферы.

Кроме того, испытания продемонстрировали совместимость Hetz-3 и американского радара противоракетной обороны AN-TPY2.

На канале в YouTube Минобороны Израиля было опубликовано видео испытаний, где показана транспортировка Hetz-3 из Израиля в Соединенные Штаты, установка на стартовом комплексе Pacific Spaceport Complex Alaska на острове Кадьяк и сам запуск ракеты и поражение учебной цели.

Hetz-3 предназначена для перехвата ракет в космосе, ее испытывают с 2011 года, она является разработкой израильских военно-промышленных предприятий и американской корпорации Boeing при финансовой поддержке властей США.

Напомним, в сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ.

5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".

ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".