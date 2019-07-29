подписаться на рассылку
25.35 25.75
28.1 28.75
˟
29 июля 2019, понедельник, 08:48 8
Политика мира 2019-07-29T08:48:51+03:00
Українські Новини
США и Израиль испытали на Аляске системы ПРО для перехвата ракет в космосе

США и Израиль испытали на Аляске системы ПРО для перехвата ракет в космосе

Министерство аэрокосмической промышленности и обороны Израиля вместе с Агентством по противоракетной обороне Соединенных Штатов провели успешные испытания системы противоракетной обороны Hetz-3 на Аляске. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минобороны Израиля.

Испытания проходили 10 дней, и за этот период система ПРО три раза успешно поразила цели за пределами атмосферы.

Кроме того, испытания продемонстрировали совместимость Hetz-3 и американского радара противоракетной обороны AN-TPY2.

На канале в YouTube Минобороны Израиля было опубликовано видео испытаний, где показана транспортировка Hetz-3 из Израиля в Соединенные Штаты, установка на стартовом комплексе Pacific Spaceport Complex Alaska на острове Кадьяк и сам запуск ракеты и поражение учебной цели.

Hetz-3 предназначена для перехвата ракет в космосе, ее испытывают с 2011 года, она является разработкой израильских военно-промышленных предприятий и американской корпорации Boeing при финансовой поддержке властей США.

Напомним, в сети показали, как будет выглядеть женская военная форма ВСУ.

5 июня в Украине завершились квалификационные испытания украинско-турецкого боевого модуля "Serdar".

ВСУ начали испытания комплекса управления огнем артиллерии "Оболонь-А".

Больше новостей о: США Израиль ПРО Испытания

Архив
Новости
США и Израиль испытали на Аляске системы ПРО для перехвата ракет в космосе 08:48
Российский оппозиционер Навальный слег с болезнью после очередного задержания в Москве, - росСМИ 08:30
Данилюк рассказал о реформе СБУ: спецслужбу сосредоточат на контрразведке 08:11
Таракан. Скриншот:
Тараканы выработали иммунитет к отравам и захватывают Землю: как вывести насекомых 08:00
"Укроборонпром" удержал рынок Таиланда за счет деполитизации руководства 07:01
больше новостей
34-градусная жара сменится существенным похолоданием: синоптик рассказала о погоде в первые дни августа 06:00 Карта
Холодный фронт заставит достать пледы: синоптик предупредила о резком похолодании в Украине 06:00 Карта
Котята. Скриншот:
Два котенка исчезающего вида гигантских диких котов родились в Шотландии 23:23
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Сегодня День Владимира: значение имени, традиции и народные приметы праздника 06:00
больше новостей
Министром образования может стать Бабак, который оконфузился с расчетом зарплат для учителей 17:10
Глуховере грозит до 8 лет тюрьмы, - Труба 19:35
Кандидата от "Слуги народа" на 207 округе зарегистрировали незаконно, - СМИ 16:27 Документ
Выстрелом в спину убили 23-летнего мужчину, который помог противникам Пашинского на выборах, - СМИ 17:35
Владимир Зеленский. Фото: сайт Президента Украины
У меня не было слов, даже нецензурных: Зеленский посмотрел видео и требует уволить главу полиции Днепропетровской области 16:40
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok