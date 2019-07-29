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29 липня 2019, понеділок, 08:48 13
Політика світу 2019-07-29T11:15:03+03:00
Українські Новини
США та Ізраїль випробували на Алясці системи ПРО для перехоплення ракет у космосі

США та Ізраїль випробували на Алясці системи ПРО для перехоплення ракет у космосі

Міністерство аерокосмічної промисловості і оборони Ізраїлю разом з Агентством з протиракетної оборони Сполучених Штатів провели успішні випробування системи протиракетної оборони Hetz-3 на Алясці. Про це повідомляє на Міноборони Ізраїлю.

Випробування проходили 10 днів, і за цей період система ПРО три рази успішно вразила цілі за межами атмосфери.

Крім того, випробування продемонстрували сумісність Hetz-3 і американського радара протиракетної оборони AN-TPY2.

На каналі в YouTube Міноборони Ізраїлю було опубліковано відео випробувань, де показана транспортування Hetz-3 з Ізраїлю в Сполучені Штати, установка на стартовому комплексі Pacific Spaceport Complex Alaska на острові Кадьяк і сам запуск ракети і поразка навчальної мети.

Hetz-3 призначена для перехоплення ракет в космосі, її відчувають з 2011 року, вона є розробкою ізраїльських військово-промислових підприємств і американської корпорації Boeing за фінансової підтримки уряду США.

Нагадаємо, в мережі показали, як буде виглядати жіноча військова форма ЗСУ.

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ВСУ почали випробування комплексу управління вогнем артилерії "Оболонь-А".

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