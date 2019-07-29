Российский оппозиционер Навальный слег с болезнью после очередного задержания в Москве, - росСМИ

Врачи диагностировали у оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю горбольницу Москвы, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница", сообщает российский "Интерфакс".\r\n"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.\r\nПо его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера.\r\nПо словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".\r\n"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.\r\nКак отметил врач, в понедельник будет решен вопрос о его выписке и дальнейшем амбулаторном лечении.\r\n24 июля Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на строк 30 суток. Он признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).\r\nКак сообщали Українські Новини, на митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих. Также Москва "отметила" День России рекордными задержаниями.\r\nТем временем ЕСПЧ обязал РФ выплатить Навальному почти 23 тыс. евро за незаконный арест.