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  • Российский оппозиционер Навальный слег с болезнью после очередного задержания в Москве, - росСМИ
29 июля 2019, понедельник, 08:30 25
Мир 2019-07-29T08:40:43+03:00
Українські Новини
Российский оппозиционер Навальный слег с болезнью после очередного задержания в Москве, - росСМИ

Российский оппозиционер Навальный слег с болезнью после очередного задержания в Москве, - росСМИ

Алексей Навальный. Скриншот: Meduza
Алексей Навальный. Скриншот: Meduza

Врачи диагностировали у оппозиционера Алексея Навального, который в воскресенье был госпитализирован из спецприемника в 64-ю горбольницу Москвы, аллергическую реакцию, которая известна как "крапивница", сообщает российский "Интерфакс".

"Навальный поступил в приемное отделение больницы около 11 утра в воскресенье. Он был осмотрен врачом-терапевтом, который поставил ему предварительный диагноз "генерализованная аллергическая реакция по типу ангионевротического отека "крапивницы", - сообщил врач терапевтического отделения Эльдар Казахмедов.

По его словам, оппозиционер был также осмотрен и проконсультирован главным иммунологом-аллергологом Москвы, которая поставила Навальному диагноз "контактный дерматит в области лица и ангиоотек параорбитальной области", что и привело к отекам и высыпаниям на лице оппозиционера.

По словам врача, "на данный момент состояние Навального удовлетворительное, с положительной динамикой".

"Показатели абсолютно стабильные, он чувствует себя гораздо лучше, чем при поступлении", - добавил терапевт.

Как отметил врач, в понедельник будет решен вопрос о его выписке и дальнейшем амбулаторном лечении.

24 июля Симоновский суд Москвы назначил Навальному административный арест на строк 30 суток. Он признан виновным по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ (повторное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования).

Как сообщали Українські Новини, на митинге в Москве задержали больше тысячи человек: нацгвардия и полиция избили дубинками протестующих. Также Москва "отметила" День России рекордными задержаниями.

Тем временем ЕСПЧ обязал РФ выплатить Навальному почти 23 тыс. евро за незаконный арест.

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