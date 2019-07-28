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28 июля 2019, воскресенье, 22:49 386
Политика 2019-07-28T22:53:03+03:00
Українські Новини
Служащий у боевиков брат донецкого губернатора рассказал о семейной ссоре и о том, что он не "укроп"

Служащий у боевиков брат донецкого губернатора рассказал о семейной ссоре и о том, что он не "укроп"

Российские журналисты взяли интервью у брата и мамы нового губернатора Донецкой области Павла Кириленко. Представляя чиновника президент Владимир Зеленский отметил: "Брат Паши работает где-то там в "ДНР", что-то там служит... С братом человек не общается по политическим разногласиям". Об этом сообщает "Страна"

В программе "Вести недели" на канале "Россия 1" слова Зеленского подтвердил тот самый брат Павла - Евгений, который был представлен как офицер спецслужб "ДНР".

"Я - Кириленко Евгений Александрович, брат - Павел. Мы поняли, что у нас разные политические взгляды. Я бы сказал - диаметрально противоположные. После этого в телефонном режиме не очень мягко высказали друг другу свои точки зрения, и прекратили общаться", - начал Евгений Кириленко.

Затем он кратко передал суть той самой телефонной беседы: "Я сказал [ему], что - не "укроп", что я против бандеровцев... Открыл Яндекс, читаю первой строчкой: "главой назначен брат сепаратиста".

Отмечается, что оба мужчины закончили юридическую академию: "Паша стал прокурором, Женя - полицейским. Их родители живут в Макеевке". 

Далее журналист "России 1" взял мини-интервью у мамы Павла и Евгения.

"Мои дети друг в друга стрелять не будут. Ну, как это, мы - один народ, как нас можно разорвать", - говорит Надежда Кириленко.

На вопрос корреспондента, как Зеленский нашел Павла, женщина отвечает, смущаясь: "Мне не рассказывают, я же ватница...". При этом отмечается, что она часто ездит к семье Павла, у которого недавно родилась дочь.  

На вопрос, что бы вы при встрече сказали Павлу, мать ответила: "Заканчивай войну", а брат дополнил: "Я даже не представляю, где это может быть. Если здесь [в Донецке], то скажу, что надо это прекращать". 

Напомним, что ранее Зеленский перешел на русский, подписал подписанный указ и рассказал, что губернатор не разговаривает с братом в "ДНР".

Также сообщалось, что кандидат на должность донецкого губернатора Кириленко задекларировал BMW почти за полмиллиона гривен и матпомощь.

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