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28 июля 2019, воскресенье, 21:31 202
Европа 2019-07-28T21:31:46+03:00
Українські Новини
В Италии из-за непогоды погибли 3 человека

В Италии из-за непогоды погибли 3 человека

В Италии в результате непогоды повреждены дома, транспорт, затоплены улицы. Непогода забрала жизни по меньшей мере троих человек. Об этом сообщает Ansa.it

В районе Фоцене ветер отбросил проезжающую машину, в результате чего погибла 27-летняя женщина, которая была за рулем. Девушка пыталась скрыться от непогоды на стоянке заправочной станции, однако вихрь поднял машину и отбросил на десятки метров за дренажный канал. 

В итальянском городе Ареццо погиб 72-летний местный житель. По мнению спасателей, он ехал на машине, которую разбило в результате наводнения. Тогда мужчина вышел из машины и его смыло водой. Тело мужчины нашли в грязи и среди мусора недалеко от его машины.

Еще одним погибшим оказался 45-летний спортсмен из Норвегии Силье Фисмена. Он погиб во время соревнований. Когда он бежал в горах в Южном Тироле, в него попала молния, в результате чего спортсмен погиб. Это произошло возле озера Сан-Панкрацио, на высоте 2 тыс. 100 м. 

В результате непогоды многие районы остались без электричества. 

Как сообщали Українські Новини, в Мексике выпало 1,5 метра града.

В Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек.

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