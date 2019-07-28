В Италии из-за непогоды погибли 3 человека

В Италии в результате непогоды повреждены дома, транспорт, затоплены улицы. Непогода забрала жизни по меньшей мере троих человек. Об этом сообщает Ansa.it.

В районе Фоцене ветер отбросил проезжающую машину, в результате чего погибла 27-летняя женщина, которая была за рулем. Девушка пыталась скрыться от непогоды на стоянке заправочной станции, однако вихрь поднял машину и отбросил на десятки метров за дренажный канал.

В итальянском городе Ареццо погиб 72-летний местный житель. По мнению спасателей, он ехал на машине, которую разбило в результате наводнения. Тогда мужчина вышел из машины и его смыло водой. Тело мужчины нашли в грязи и среди мусора недалеко от его машины.

Еще одним погибшим оказался 45-летний спортсмен из Норвегии Силье Фисмена. Он погиб во время соревнований. Когда он бежал в горах в Южном Тироле, в него попала молния, в результате чего спортсмен погиб. Это произошло возле озера Сан-Панкрацио, на высоте 2 тыс. 100 м.

В результате непогоды многие районы остались без электричества.

Как сообщали Українські Новини, в Мексике выпало 1,5 метра града.

В Италии из-за града размером с апельсин в больницу попали 18 человек.