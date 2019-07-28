Глава поліції Дніпропетровської області прокоментував скандальне відео, яке обурило Зеленського

Начальник Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області, генерал Віталій Глуховеря заявив, що готовий надати необхідну інформацію для проведення об'єктивного розслідування конфлікту з патрульними, на який звернув увагу Президента Володимир Зеленський.

Про це Глуховеря написав на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook.

"Я готовий надати будь-яку інформацію для проведення об'єктивного розслідування цього інциденту. Коли це сталося, особисто вислухав сторони конфлікту і був готовий для прийняття рішення про притягнення до відповідальності винного. Однак мене запевнили про вирішення конфлікту. Зараз надам свідчення та пояснення у цій справі слідчим. Вважаю справою честі розібратися в ситуації", - написав він.

Глуховеря також заявив, що справедливість є для нього єдиною цінністю і він завжди її захищав.

Як повідомляли Українські Новини, Державне бюро розслідувань розслідує можливе перевищення влади і службових повноважень начальником Головного управління Національної поліції у Дніпропетровській області Віталієм Глуховерей.

Глуховеря задекларував 395 тис. гривень за 2018.