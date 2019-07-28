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28 июля 2019, воскресенье, 08:56 38
Общество 2019-07-28T09:40:01+03:00
Українські Новини
В зоне ООС 1 раз нарушили режим тишины, есть раненый

В зоне ООС 1 раз нарушили режим тишины, есть раненый

За прошедшие сутки российские окупацийнийни военные формирования несмотря на договоренности о полном прекращении огня осуществили один обстрел позиций ООС.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

"27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского из автоматического гранатомета.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.

С начала текущих суток, 28 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.

"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркивают военные.

Как сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.

Ранее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.

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