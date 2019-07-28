В зоне ООС 1 раз нарушили режим тишины, есть раненый

За прошедшие сутки российские окупацийнийни военные формирования несмотря на договоренности о полном прекращении огня осуществили один обстрел позиций ООС.\r\nОб этом сообщает пресс-центр ООС.\r\n"27 июля Вооруженные Силы Украины придерживались установившегося режима прекращения огня, тогда как вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники нарушили запрет на использование любого оружия", - говорится в сообщении.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил обстрел позиций Объединенных сил неподалеку Крымского из автоматического гранатомета.\r\nВ результате вражеского обстрела один военнослужащий получил ранения.\r\nС начала текущих суток, 28 июля, обстрелов позиций Объединенных сил не зафиксировано.\r\n"Объединенные силы надежно контролируют противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия прекращения огня", - подчеркивают военные.\r\nКак сообщали Українськi Новини, на Донбассе боевики вновь нарушили перемирие, ранив бойца ВСУ.\r\nРанее Зеленский обсудил со спецпредставителем США Волкером ситуацию на Донбассе.