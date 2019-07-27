В окрузі на Закарпатті, де виграв депутат Ради, перераховують голоси

Окружна виборча комісія №69 перераховує голоси виборців на окрузі в Закарпатській області, вибори на якому виграв депутат Верховної Ради Віктор Балога (позафракційний), який балотується від партії "Єдиний центр".

Про це сказано в повідомленні громадської мережі "Опора", передають Українські Новини.

"Станом на 9:00 окружна виборча комісія №69 (центр - Мукачево) почала повторний підрахунок голосів на всіх 133 дільницях округу", - сказано в ньому.

Станом на 12:00 тривав перерахунок на 2-й дільниці з 133-х.

Як повідомляли Українські Новини, раніше керівник парламентських та виборчих програм громадянської мережі "Опора" Ольга Айвазовська прогнозувала перерахунок голосів у 5 виборчих округах.

Раніше депутат Верховної Ради України, член парламентського комітету з питань національної безпеки і оборони Тетяна Чорновіл (фракція "Народний фронт") звинуватила позафракційного народного депутата Віктора Балогу у державній зраді. За словами Чорновіл, Балога протягом багатьох років фінансував і підігрівав сепаратизм на Закарпатті, а результати його діяльності сьогодні активно використовує Кремль.