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27 июля 2019, суббота, 08:50 57
Происшествия 2019-07-27T08:50:22+03:00
Українські Новини
В Ровно выпала почти полумесячная норма осадков: улицы затопило по колено

В Ровно выпала почти полумесячная норма осадков: улицы затопило по колено

Из-за сильного ливня, который прошел вчера, 26 июля, в Ровно, были затоплены улицы города и даже приостанавливали движение троллейбусов. Об этом сообщает местный ресурс "UA:Ровно".

Так, пресс-секретарь ГУ ГСЧС Дмитрий Мельник сообщил, что были подтоплены областные музеи и архив, а также перинатальный центр.

Затопление улиц в РовноЗатопление улиц в Ровно

Продолжаются работы по откачке воды из подвалов админзданий. Спасатели в первую очередь помогают и работают в роддоме, больницах, поликлиниках, областном архиве, музее и библиотеке.

По данным ведущего синоптика областного гидрометцентра Татьяны Пророк, станция в аэропорту показала 13 миллиметров осадков, однако в центре города более высокие показатели, и это составляет почти полумесячную норму.

Как сообщали Українські Новини, юг и центр накроет жара, а восток и запад снова атакуют дожди в субботу.

Ранее на Киев обрушилась сильная гроза, улицы затопил поток воды.

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